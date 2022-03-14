کرمانشاهیان از رفتارهای پرخطر در چهارشنبه پایان سال خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری اظهار کرد: به عموم مردم و شهروندان کرمانشاهی توصیه می‌کنیم امسال همانند سال‌های گذشته به علت تداوم شیوع کرونا از حضور در اجتماعات خودداری و به صورت مختصر و محدود آئین سنتی چهارشنبه پایان سال را برپا کنند.

وی افزود: خوب است شهروندان مراسم چهارشنبه پایانی سال را به صورت محله محور برگزار و والدین نیز بر رفتار کودکان و نوجوانان خود نظارت لازم را داشته باشند تا شاهد اتفاقات و حوادث تلخ نباشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به درگیر بودن نیروهای درمانی و امدادی در بحث مقابله با کرونا، تصریح کرد: شایسته است با عمل به توصیه‌های ارائه شده برای لحظه‌ای شادی زودگذر جان خود را به خطر نیاندازیم و زحمات کادر درمان را هم مضاعف نکنیم.

یاری در پایان از خانواده‌ها و شهروندان خواست در صورت هرگونه نیاز به کمک پلیس و یا معرفی افراد هنجارشکن و مزاحم موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش کنند.