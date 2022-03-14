ایجاد صلح و سازش در پرونده قتل پس از گذشت ۳ سال در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز توسلی زاده اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ بر اثر اخلاف خانوادگی یک فقره قتل توسط همسر خانمی اتفاق افتاد که پس از دستگیری قاتل و طی مراحل دادرسی در شعبه ۲ دادگاه کیفری شهرستان کرمانشاه نهایتاً رأی منجر به قصاص قاتل صادر شد.

وی افزود: پرونده پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام مربوطه جهت انجام اقدامات سازشی به ستاد صبر استان کرمانشاه ارجاع شد و با پیگیری‌ها و تلاش‌های اعضای شعبه ۴۵ ویژه صلح و سازش این پرونده قتل پس از سه سال منجر به رضایت بی قید و شرط شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: خانواده مقتول با این اقدام انسان دوستانه علاوه بر عفو قاتل زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار را در جامعه فراهم کردند.

توسلی زاده بیان کرد: در سال جاری این بیست و نهمین پرونده‌ای است که با تلاش مخلصانه و دلسوزانه اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه به صلح و سازش ختم می‌شود.