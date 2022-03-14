قاچاقچیان طلا در بندرعباس نقره داغ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهارداشت: سربازان گمنام امام زمان «عج» متعاقب دستور اخذ شده از مقام قضایی، ضمن شناسایی و دستگیری ۴ نفر از قاچاقچیان طلا در بازرسی صورت گرفته، ۳۸ کیلوگرم طلای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی همچنین با بیان اینکه محموله طلای مکشوفه از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: از مجموع طلاهای توقیف شده، سی و پنج کیلوگرم آن شمش و مابقی زیورآلات است.

قهرمانی در ادامه افزود: متهمان به قاچاق حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا به کشور اعتراف کرده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه قاچاق طلا موجب نوسانات در بازار، ضربه به تولید ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان خود به قاچاقچیان اجازه فعالیت نخواهد داد و با مرتکبین اینگونه جرایم قاطعانه برخورد خواهد کرد.