رضا سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر اجرای طرح «تورم صفر» توسط شهرداری تهران و عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال بر سفره مردم گفت: قطعاً شهرداری تهران با توجه به ظرفیت مالی بسیار خوبی که دارد، قادر به انجام این کار است و کار بسیار مثبتی است.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام گامی در جهت کمک به تأمین معیشت اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند به کنترل بخشی از تورم کمک کند و بخشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هر حال این اقدامات می‌تواند کمک خوبی به افراد به‌ ویژه اقشار ضعیف جامعه باشد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر مردم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی بسیار افزایش پیدا کرده است، چنین اقداماتی می‌تواند کمک بسیار خوبی به مردم باشد و جای تشکر دارد.