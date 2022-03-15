کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اکنون شاخص آلودگی روی عدد ۸۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۱۰۲ یعنی بازه ناسالم قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۲۴۵ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۶ روز هوای ناسالم و ۲ روز هوای پاک داشته است.

پایتخت‌نشینان در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۲۴ روز هوای قابل قبول، ۱۰۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۶ روز هوای پاک و ۱۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده‌اند.

بیشترین دمای هوای پایتخت ۱۷ و کمترین دمای هوا ۸ درجه بوده و دمای هوا نسبت به روزهای قبل بیشتر شده است.