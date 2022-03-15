مجازات میلیاردی برای قاچاقچی ماینر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، علی اکبر مختاری اظهار داشت: به دنبال گزارش نیروی انتظامی (کلانتری ۱۳) استان یزد، مبنی بر کشف هشت دستگاه ماینر، پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد .

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با احضار متهم و اخذ آخرین دفاعیات، به دلیل ناتوانی متهم از ارائه مدارک گمرکی، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق وی را محرز و مسلم دانست .

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: متهم این پرونده علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده قاچاق، به بیش از پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مختاری یادآور شد: پرونده مذکور پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت آن، در شعبه اجرا و جریمه نقدی صادره وصول و کالای وی ضبط شد.