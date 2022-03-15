به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی ضمن تشکر از زحمت همکاران در زمینه تنظیم بازار استان با اشاره به ذهنیت اذهان عمومی در مورد جهاد سازندگی اظهار کرد: تمام ادارات و دستگاه‌ها یا اهالی روستاها اذعان دارند که جهاد سازندگی در زمان خود در زمینه عمران و آبادانی روستاها و حضور در جبهه‌های جنگ یا پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ، سازمان بسیار مؤثری بوده و توفیقات بی‌نظیری در این زمینه‌ها کسب کرده است.

وی افزود: از این‌رو براساس قانون انتزاع و با این دیدگاه‌، وظایف مرتبط به سازمان جهاد کشاورزی محول شد که دیدگاه جامعه از سازمان جهاد کشاورزی همان دیدگاهی است که در مورد جهاد سازندگی وجود دارد و خداوند را شاکریم که زحمات همه همکاران در خود سازمان و ادارات تابعه و مدیریت‌های شهرستانی مبین توفیقاتی در اجرای این قانون و تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی است اگرچه انتظاراتی که از سازمان جهاد کشاورزی می‌رود بسیار فراتر از این میزان می‌باشد و یقیناً ظرفیت بالقوه افراد، مدیریت‌ها و ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون بالفعل شده است.

فتحی با اشاره به دید علمی در مورد تنظیم بازار گفت: تنظیم بازار در بستر عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است و اگر در چنین بستری اتفاق افتد مسلماً تنظیم بازار پایداری صورت خواهد گرفت، این امر اهتمام و اراده جدی و اقدام مؤثر و به موقع را می‌طلبد زیرا تأخیر در گزارش یا اقدام برای رفع کمبود کالایی ممکن است به خارج شدن شرایط از کنترل منجر گردد.

وی تاکید کرد: بنابراین علیرغم اهمیت نظارت در وهله اول عرضه باید به اندازه تقاضا و حتی مازاد بر تقاضا باشد تا کنترل بازار را امکان‌پذیر نماید در صورت عملی شدن چنین امری تنظیم بازار پایداری ایجاد خواهد شد در این میان هر اندازه نظارت‌ها هوشمند شده و تفکری در پس آن باشد از نظارت فیزیکی مثمرثمرتر خواهد بود، ل این‌رو در سطح وزارتخانه تلاش می‌شود در کنار سامانه‌های موجودی که در اختیار سازمان صنعت و معدن می‌باشد، سامانه‌های دیگری پیش‌بینی شود که از اوایل سال ۱۴۰۱ این سامانه‌ها شروع به کار خواهند نمود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به موضوع حذف واسطه‌ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تنظیم بازار یادآور شد: اگرچه واسطه را عنصر نامطلوب در تنظیم بازار نمی‌دانیم اما اگر تعداد این واسطه‌ها افزایش یابد طبیعتاً قیمت نهایی محصول را افزایش خواهد داد، بنابراین حذف واسطه‌ها از بازار و کاهش قیمت نهایی محصول به تنظیم بازار یاری می‌رساند و این امر نیز از طریق هوشمندسازی عرضه عملی می‌گردد از این‌رو باید همانند سامانه بازرگام که در حال حاضر در مرکز استان دایر می‌باشد، پلتفرم‌های محلی یا استارت‌آپ‌هایی که حاضرند کارگزاری این امر را بر عهده گرفته و سرمایه‌گذاری نمایند در شهرستان‌های بزرگ شناسایی و راه‌اندازی گردند.

فتحی، نظارت فیزیکی را آخرین مرحله نظارت و اقدام در امر تنظیم بازار دانست و متذکر شد: برای مقابله با گرانفروشی و سوءاستفاده‌کنندگان انجام نظارت فیزیکی ضروری است و انجام این نظارت چه با کمک سازمان صنعت و معدن و چه بدون آن باید صورت گیرد هم اکنون نیز در اکثر شهرستان‌های بزرگ نظارت فیزیکی توسط خود نیروهای سازمان، مدیریت می‌گردد.

وی افزود: با توجه به واقع شدن در آستانه آغاز سال جدید که معمولاً مصادف با پیک مصرف کالاهای اساسی می‌باشد، هر قدر بتوان این کالاها را تأمین کرده و وفور نعمت در بازار ایجاد نمود، در تنظیم هر چه بهتر بازار کمک‌کننده خواهد بود در چنین شرایطی نیاز آن‌چنانی به نظارت فیزیکی و تشکیل پرونده نیز نخواهد بود در ارتباط با تأمین مرغ با توجه به مقایسه میزان جوجه‌ریزی بهمن و اسفند ماه پیش‌بینی می‌شود تولید مرغ اسفند ماه فراتر از تولید بهمن ماه باشد و نگرانی از این جهت وجود ندارد و در کنار حمایت از حقوق تولیدکنندگان در مبدأ با افزایش قیمت مقابله خواهد شد.