هراز بازگشایی شد/ یک لاین کندوان مسدود است

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسیر جنوب - شمال کرج - چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل رانش و ریزش سنگ همچنان مسدود است، افزود: تردد در محور هراز پس از یک هفته انسداد از دقایقی قبل برقرار شده است.

وی با اشاره به مسدود بودن محور کندوان از کاربران جاده‌ای خواست برای تردد از محور جایگزین سوادکوه و هراز استفاده کنند و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای ارتباطی استان اعم از هراز و فیروزکوه به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی ادامه داد: از نظر شرایط جوی نیز شاهد بارش پراکنده باران در ارتفاعات سوادکوه و در محدوده عالی کلاً کیاسر و اکثر نواحی کناره هستیم.