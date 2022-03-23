یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری/ ۳۰ فلسطینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

براساس این گزارش، به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. شاهدان عینی اعلام کردند که ۳۰ فلسطینی توسط صهیونیست‌ها بازداشت شدند.

این درحالی است که پیشتر گروه‌های مقاومت فلسطین به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان دادند. گروه‌های مقاومت فلسطین در این خصوص گفتند: «مقاومت فراگیر» تنها گزینه بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی است.

این گروه‌ها همچنین افزودند: ما معتقدیم که مقاومت مسلحانه تنها گزینه‌ای است که رژیم صهیونیستی را از تداوم ارتکاب جنایت‌هایش علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی باز می‌دارد. هرگز از این گزینه دست نمی‌کشیم.