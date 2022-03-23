  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

امروز رخ داد؛

یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری/ ۳۰ فلسطینی بازداشت شدند

یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری/ ۳۰ فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه ضمن یورش به مناطقی از کرانه باختری ۳۰ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

براساس این گزارش، به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. شاهدان عینی اعلام کردند که ۳۰ فلسطینی توسط صهیونیست‌ها بازداشت شدند.

این درحالی است که پیشتر گروه‌های مقاومت فلسطین به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان دادند. گروه‌های مقاومت فلسطین در این خصوص گفتند: «مقاومت فراگیر» تنها گزینه بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی است.

این گروه‌ها همچنین افزودند: ما معتقدیم که مقاومت مسلحانه تنها گزینه‌ای است که رژیم صهیونیستی را از تداوم ارتکاب جنایت‌هایش علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی باز می‌دارد. هرگز از این گزینه دست نمی‌کشیم.

کد مطلب 5452326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه