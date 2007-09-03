امروز حقوق بشر ابزاری برای فشار سیاسی بر کشورهای مستقل شده است/ فلسفه جنبش عدم تعهد همچنان زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان، در مراسم افتتاحیه اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد ضمن خوش آمد گویی به حضار، برگزاری این نشست را باعث افزایش سهم جنبش عدم تعهد در تعاملات بین المللی توصیف کرد و گفت : ارتباط میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی یکی از موضوعات پیش روی بشریت در قرن 21 است.

متکی افزود: توهمات سلطه جویانه جنگ سرد در عصر جدید تداوم یافته و در پی آن است که با اشکال جدید و پیچیده سیطره‌ جویی فرهنگی را تعریف و توجیه نماید.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مفهوم جهانی شدن گفت: جهانی شدن تاثیرات زیادی بر مقوله فرهنگ ایجاد کرده و از طرفی باعث انزوای سایر فرهنگ ها، نابرابری ها و قوم پرستی ها شده است.

متکی مفهوم حقوق بشر را در جهان یک مفهوم آسیب دیده خواند و گفت: به خاطر برخوردهای گزینشی، تبعیض آمیز و ابزار نگری به مفهوم حقوق بشر این مفهوم آسیب دیده است و در گسترش جهانی خود موفق نبوده است امروز حقوق بشر ابزاری برای فشار سیاسی بر کشورهای مستقل شده است.

وی گفت: یک اغماض هدفمند در مورد نقض حقوق بشر در بعضی از نقاط جهان از سوی قدرتهای غربی وجود دارد که موضوع فلسطین و نقض حقوق مسلمانان در غرب، زندانهای مخفی در اروپا از جمله بارزترین آنها است.

وزیر امور خارجه کشورمان خواستار اصلاح سازوکار بین المللی در مورد حقوق بشر و از جمله ارتقای اعلامیه جهانی حقوق بشر شد و گفت: این اعلامیه باید ارتقاء یافته و اشکالاتش برطرف شود چون در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیاری از مناطق فرهنگی جهان از جمله جهان اسلام هیچ نماینده ای در تدوین این اعلامیه نداشته است.

متکی، فلسفه وجودی جنبش عدم تعهد را همچنان زنده و پویا توصیف کرد و گفت: جنبش عدم تعهد ناتوانی نظام سلطه را در بالا بردن شان انسان نشان می دهد و می تواند در راه صلح و سعادت بشر تاثیر گذار باشد.

وی هدف از برگزاری این اجلاس را تبیین معیارهای لازم برای رعایت حقوق ملت ها و جهانی شدن گفتمان حقوق بشر توصیف کرد و ادامه داد: جهانی شدن نباید توجیه فراگیر کردن سلطه یا شیوه خاص زندگی باشد.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه جهانی شدن باید عادلانه باشد و به تنوع فرهنگی احترام بگذارد، خاطر نشان کرد: جهانی شدن باید به مفهوم جهانی شدن صلح و امنیت و ارزش های انسانی و معنویت باشد.