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۵ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۳۰

نماینده فراکسیون «صادقون»:

جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور عراق به حد نصاب نمی‌رسد

جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور عراق به حد نصاب نمی‌رسد

یک نماینده فراکسیون «صادقون» عراق با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ نماینده جلسه روز شنبه پارلمان را تحریم می کنند، گفت: با توجه به این مسأله جلسه انتخاب رئیس جمهور به حد نصاب نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «سهیله السلطانی» نماینده فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق سخنانی را در خصوص جلسه روز آینده این پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، نماینده فراکسیون صادقون گفت: بیش از ۱۳۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده جلسه روز آینده پارلمان را تحریم خواهند کرد. بنابراین، جلسه مذکور به حد نصاب نخواهد رسید و تشکیل نخواهد شد.

روز گذشته هم هیئت هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه‌ای با انتقاد از رویکرد جریان «صدر» در پرونده انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور، اعلام کرد: در جلسه روز شنبه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور شرکت نمی‌کنیم.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این هیئت آمده است: ما بیانیه اخیر جریان صدر در خصوص معرفی نامزدهای پست ریاست جمهوری و نخست وزیری را هیاهوی رسانه‌ای می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که در جلسه روز شنبه پارلمان شرکت نخواهیم کرد.

کد مطلب 5453183

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    نظرات

    • ڵڕرپپ IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
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      پاسخ
      شیعه در عراق هممانند لبنان عمل م کند

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