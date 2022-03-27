علی شریعتی منش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای نوروز تا پایان روز ۶ فروردین ماه هشت هزار و ۷۸۶ نفر از مجموع موزه‌های خراسان‌جنوبی در شهرستان‌های مختلف بازدید داشته‌اند که در صدر این بازدیدها موزه‌های مجموعه جهانی باغ اکبریه است.

معاون میراث فرهنگی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در مجموع هفت هزار و ۷۱۴ نفر از باغ و عمارت جهانی باغ اکبریه بازدید کردند و که چهار هزار و ۹۴۹ نفر بازدید از موزه‌های این مجموعه ارزشمند داشته‌اند.

شریعتی منش گفت: در بین موزه‌های مجموعه جهانی باغ اکبریه نیز بیشترین بازدید را موزه باستان شناسی با دو هزار و ۲۰ نفر بازدیدکننده به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه از چند روز قبل موسیقی محلی نیز به مجموع برنامه‌های در نظر گرفته شده برای باغ و عمارت زیبای اکبریه در ایام نوروز افزوده شده است، یادآور شد: ثبت جهانی این مجموعه تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو و برنامه‌هایی چون موسیقی محلی و غرفه‌های صنایع دستی و نمایش‌های روحوضی از مهمترین علت‌های استقبال گردشگران از این مجموعه است.

معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: این مجموعه تاریخی موزه‌های ارزشمندی را در خود جای داده که همواره مورد علاقه گردشگران و هم استانی‌های عزیز بوده است.