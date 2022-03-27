آغاز خرید گندم بذری در گلستان

محمدرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: گندم های بذری فرآوری نشده شرکت های تولید کننده بذر گلستانی از امروز (یکشنبه هفتم فروردین) در دو مرکز سیلوی دولتی فاضل آباد و گالیکش خریداری می شود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود: گندم بذری فرآوری نشده شرکت های تولید کننده بذر گلستانی در دو مرکز دولتی سیلو گالیکش و سیلو ملکی فاضل آباد به صورت تضمینی با قیمت مصوب اعلامی خریداری خواهد شد.

وی یادآور شد: خرید گندم در سال زراعی جاری تنها از طریق سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود و به شرکت های تولید کننده بذر معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و کشاورزان توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات موردنیاز اقدام کنند.