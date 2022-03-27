نرخ پیشنهادی زولبیا و بامیه در اصفهان اعلام شد

مجتبی برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: به منظور تعیین نرخ زولبیا و بامیه؛ گوشفیل، حلیم بادمجان و آش شله قلمکار جلسات متعددی با کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و رؤسای صنوف مربوطه برگزار شد.

وی تصریح کرد: نرخ زولبیا و بامیه درجه یک ۶۲ هزار تومان نرخ زولبیا بامیه درجه دو ۵۷ هزار تومان، نرخ گوشفیل ساده ۴۰ هزار تومان و نرخ گوشفیل زعفرانی با کنجد ۴۵ هزار تومان تعیین شد؛ از این رو کسبه حق ندارند که قیمت زولبیا بامیه مخلوط را با اضافه کردن هر عنوان دیگری همچون برگه بیدی و هویجی بالاتر اعلام و از مشتری دریافت کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان ادامه داد: دریافت مبلغی غیر از مبالغ اعلام شده بابت افزودنی‌های دیگر مجاز نیست.

وی همچنین در رابطه با قیمت حلیم بادمجان و آش قلمکار نیز گفت: کمیسیون امور اقتصادی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان برای حلیم بادمجان و ۲۸ هزار تا ۳۲ هزار تومان برای نرخ آش قلمکار موافقت کرد.

برزگر تاکید کرد: نرخ‌های اعلامی باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تأیید شده و سپس به اتاق و اتحادیه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ شود.