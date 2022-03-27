به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «حبیب قراگوزلو» افزود: یکی از دغدغه‌های ما مدیریت مصرف در زمان اوج بار است و در این رابطه جلسه‌هایی با حضور مدیران عامل شرکت‌های توزیع منطقه و همکاران معاونت‌های مختلف داشتیم و راهکارهایی ارائه شده است تا بتوان این بازه زمانی حساس را پشت سر گذاشته و مردم بدون نگرانی و دغدغه به زندگی و کسب و کار خود بپردازند.

وی درباره تمهیداتی که برای گذر مطمئن از اوج بار سال ۱۴۰۱ اندیشیده شده ادامه داد: برای این کار چند نشست هماهنگی و بازدید داشتیم و در همه این برنامه ها سعی کردیم پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی را مشخص و اعتبارات لازم را برای این پروژه‌ها پیش‌بینی و آنها را هر چه سریع‌تر به شبکه برق متصل کنیم تا در زمان اوج مصرف اشکالی پیش نیاید.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: برای این کار لازم بود با همکاری همه مدیران و کارشناسان، تخصیص‌ها را هدفمند کنیم تا تحقق پروژه‌ها هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد، البته در این مسیر چالش‌هایی هم وجود داشته و دارد؛ مانند تامین نقدینگی موردنیاز پروژه‎ها از منابع مختلف، رفع معارضین برای انجام پروژه‎های خطوط و تبیین راهکارهای فنی و اجرایی که تلاش داریم با اراده و همدلی بیشتر بر این چالش‌ها غلبه کنیم.

قراگوزلو در باره طرح‌های ویژه شرکت برق منطقه‌ای برای گذر از پیک بار سال ۱۴۰۱ چه پروژه‌هایی هستند؟، گفت:توسعه و تقویت ترانس سوم پست ۶۳/۲۳۰شهریار، تقویت پست ۶۳/۲۳۰کیلوولت قیطریه، تقویت هادی خط امین‌الاشرافی (تهرانپارس)- الغدیر- ازگل، احداث پست شهرک صنعتی دماوند ۲ و ارتباطات مربوط، توسعه و تقویت پست شهر قدس ۱، تکمیل ارتباطات واوان (بهارستان-واوان) همراه با برقراری ارتباطات میان‌آباد، تکمیل خط ۶۳کیلوولت ورامین۴۰۰-ورامین۱، ورود و خروج تهرانپارس- عامری، تقویت پست ۲۰/۶۳کیلووات تربیت معلم، تامین ترانس ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت پست امین‌الاشرافی (ترانس سوم) ، تعمیر ترانس پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام، احیای دکل آسیب‌دیده خط زیاران – سیاه بیشه و... از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که قصد داریم تا قبل از اوج مصرف سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسانیم.

وی مهم‌ترین برنامه‌هایی که برای سال ۱۴۰۱ تدارک دیده شده را چنین برشمرد: برنامه‌ها در سه دوره زمانی تنظیم شده است که در کوتاه مدت، عبور مطمئن از اوج مصرف سال ۱۴۰۱ است.

این مقام مسوول ادامه داد: در دوره میان مدت، هدف ما تبدیل وضعیت شبکه تحت پوشش برق تهران به حالت عادی طی دو سال آینده و در دوره بلندمدت، بازگشت شرکت به الگوی صنعت برق در دوره ۵ تا ۷ سال آینده است، البته پرداختن به امور پژوهشی و علمی و استفاده بیشتر از خلاقیت و نوآوری در اجرای طرح‌های شرکت و برجسته‌سازی وجوه فرهنگی و اجتماعی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف از دیگر برنامه‌های شرکت در سال آینده و سال‌های بعد خواهد بود.

قراگوزلو در باره برنامه شرکت برق منطقه‌ای با توجه به شعار سال یعنی تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین، افزود: برای تحقق اهداف تولید دانش بنیان گام برمی‌داریم. یکی از محورهای اصلی تقویت و توسعه شبکه برق کشور، بکارگیری فناوریی های بومی و تولید داخل با محوریت شرکت‌های دانش بنیان داخلی است.

وی ادامه داد: شرکت برق منطقه‌ای تهران با بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان داخلی، برخی از نیازهای خود را در حوزه‌های فناوری‌های high-tech همچون تامین و تعمیرات پستهای GIS، تامین رله‌های حفاظتی، تامین تجهیزات مخابراتی، تامین بردهای سیستم کنترل نیروگاهی، افزایش سطح امنیت سایبری و تامین ربات‌های هوشمند بازرسی شبکه (در حوزه بازرسی هوایی شبکه خطوط و شبکه زیرزمینی تونل‌ها) تامین کرد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: شرکت برق منطقه‌ای تهران درنظر دارد طی سال ۱۴۰۱، همکاری خود را با مراکز فعال در حوزه شرکت‌های دانش بنیان همانند مرکز شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس جهت بهره مندی بیشتر از توانمندی این شرکت‌ها در سطح کشور توسعه دهد.