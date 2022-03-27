به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرارسیدن روز ملی هنرهای نمایشی را تبریک گفت.
در پیام «احمد حسین فتایی» به همین مناسبت آمده است: هنر تئاتر زندگی بخش و وحدت آفرین است، از آن روی که هم، گونههای مختلف هنری را برای به تصویر کشیدن و به صحنه آوردن یک اثر به یاری گرفته و هم نفس به نفس مخاطب رشد میکند و می بالد.
هنرمندان هنرهای نمایشی به راستی مصلح اند چرا که با نکته سنجی و تیز بینی، ناهنجاریها و نازیباییها را شناسایی کرده و به نمایش میگذارند تا مسیر برای تعالی فرهنگ که پله نخست توسعه همه جانبه است هموار گردد.
اینجانب فرارسیدن روز ملی هنرهای نمایشی را به تمامی فعالان و هنرمندان این عرصه خطیر تبریک عرض نموده و به همین مناسبت بر عزم راسخ مدیران و متولیان فرهنگ و هنر استان در راستای رفع دغدغهها و نیازهای تمامی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان تاکید مینمایم.
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