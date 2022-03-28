به دستیابی به توافق در مذاکرات وین نزدیک شده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نزدیک بودن به حصول توافق در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم‌های ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش، «جوزف بورل» گفت: ما به دستیابی به توافق با ایران نزدیک شده‌ایم و پیرامون ۹۵ درصد از موضوعات به توافق رسیدیم.

وی در عین حال افزود: توافق هسته‌ای با ایران تمام مشکلات منطقه را حل نخواهد کرد و نخستین گام است.

بورل همچنین گفت که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام مرتکب اشتباه شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با اسکای نیوز مصاحبه می‌کرد در بخشی دیگر از سخنانش درباره اوکراین گفت: موضوع پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به زمان نیاز دارد و برای کاهش اتکای اروپا به انررژی روسیه و نه تحریم آن تلاش می‌کنیم.

وی همچنین افزود: روسیه پس از گذشت یک ماه از جنگ اوکراین به اهداف خود دست نیافته است. ما برای بیشترین حمایت ممکن از اوکراین و تنوع بخشی به منابع دستیابی به گاز در اروپا تلاش می‌کنیم و اروپا طی دو سال از گاز روسیه بی نیاز خواهد شد.

بورل همچنین از تلاش برای تشکیل ارتش ویژه اتحادیه اروپا به منظور مواجهه با چالش‌های مشترک خبر داد و گفت: روسیه از مدت‌ها قبل برای حمله به اوکراین برنامه ریزی کرده بود و جنگ اوکراین فوراً باید متوقف شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: اروپا شاهد موج بی سابقه پناهندگان به دلیل جنگ اوکراین است و ما به تسلیح اوکراین برای دفاع از خود مقابل روسیه ادامه می‌دهیم. ما به دنبال تغییر حکومت در روسیه نیستیم و تنها برای توقف جنگ تلاش می‌کنیم.