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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۴:۳۷

در مصاحبه با خبرنگاران روس؛

زلنسکی: آماده بررسی موضوع بی طرفی اوکراین هستیم

زلنسکی: آماده بررسی موضوع بی طرفی اوکراین هستیم

رئیس جمهور اوکراین از آمادگی برای بررسی عمیق اتخاذ وضعیت بی طرف به عنوان یکی از بندهای اصلی مذاکرات با روسیه جهت پایان دادن به نزاع بین دو طرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نق ل از رویترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمادگی برای بررسی عمیق اتخاذ وضعیت بی طرف به عنوان یکی از بندهای اصلی مذاکرات با روسیه جهت پایان دادن به نزاع بین دو طرف خبر داد.

زلنسکی در مصاحبه با رسانه‌های غیر رسمی روسیه گفت: موضوع بی طرفی اوکراین که یکی از بندهای اصلی مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به نزاع را تشکیل می‌دهد به صورت عمیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش افزود: وضعیت در منطقه زاپوریژیا بسیار دشوار است و حمله روسیه به اوکراین خساراتی بیشتر از جنگ چچن به همراه داشته است.

زلنسکی گفت: ما خواهان اجرای کامل تبادل اسرا هستیم و فهرست خود را در این خصوص ارائه کردیم. ما موفق شدیم مانع ورود نیروهای روسیه به قلب شهر ماریوپول شویم.

این در حالی است که پس از پایان مصاحبه زلنسکی، آژانس فدرال نظارت در روسیه تحقیقاتی را علیه رسانه‌های روس به دلیل مصاحبه با زلنسکی آغاز کرد.

کد مطلب 5454724

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