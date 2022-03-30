اذعان مراکز علم سنجی دنیا به توان ایران به عنوان قدرت نوظهور علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در آئین افتتاحیه جشنواره فرهنگی-زیارتی دانشجویان بین المللی که در تالار رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: وزارت علوم بر اساس نقشه جامع علمی و نیز گفتمان رهبری در حوزه رشد علمی و عنایت به توسعه و تقویت شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های فناوری با جدیت گام بر می‌دارد و این جهش علمی و موفقیت‌ها حاصل تعامل اثر بخش وزارت علوم و نخبگان جامعه دانشگاهی است.

وی در ادامه به موضوع شعار سال اشاره و تاکید کرد: انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به صورت حساب شده و بر اساس ضرورت‌های جامعه انتخاب می‌شود و نباید به این موضوع نگاهی سطحی و شعاری داشت و نخبگان دانشگاهی وظیفه و رسالت سنگینی در تحقق این شعارها دارند.

داداش پور از جشنواره فرهنگی _ زیارتی بعنوان گام آغازین در خدمت دانشجویان بین الملل یاد کرد و گفت: جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه امام خمینی قزوین، جشنواره المپیاد ورزشی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه مازندران، جشن دانش آموختگی دانشجویان بین المللی در مشهد از دیگر برنامه‌های امسال دانشجویان غیرایرانی خواهد بود که با جدیت برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در بخش دیگری از سخنان خود به دگرگونی در جغرافیای علمی جهان اشاره کرد و اظهار داشت: هرچند در دهه‌های قبل آمریکا مرکزیت جغرافیای علمی را داشته است، اما در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری در جغرافیای علمی جهان به نفع شرق صورت گرفته و تولید علم در حال تغییر از غرب به شرق عالم است.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: نظام سیاسی تک قطبی نیز همزمان با تغییر در جغرافیای علمی، دچار تحول شده و جهان دچار جابجایی قدرت گردیده است.

وی خطاب به دانشجویان غیرایرانی گفت: شما صرفاً یک دانشجو از کشور دیگری در ایران محسوب نمی‌شوید، بلکه جا دارد از این فرصت بدست آمده استفاده کرده و تلاش کنید تا به آرمان امت واحده جامه عمل بپوشانید تا تمدن نوین اسلامی بتواند در جهان محقق شده و گستره جهانی پیدا کند.

وی گفت: اینکه ما در کجای جهان اسلام قرار گرفته‌ایم و از آن چگونه بهره می‌گیریم، مهم بوده و وظیفه ما است تا با یکدیگر و به کمک هم، در هم افزایی برای تحقق تمدن نوین اسلامی در جهان تلاش مضاعف داشته باشیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پیشرفت‌های علمی ایران در دو دهه اخیر چشمگیر و فراتر از حد انتظار بوده و به همین خاطر مراکز علم سنجی معتبر دنیا از ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه‌های علمی یاد می‌کنند.

داداش پور در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی از مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد در میزبانی و برگزاری این همایش، سلام و سپاس دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان غیر ایرانی را به دانشجویان حاضر در مراسم ابلاغ کرد.