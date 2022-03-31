رفع نقاط حادثه خیز در شهرستان شادگان لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالح زاده ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای ترافیک شادگان اظهار کرد: با توجه به مسافرت‌های نوروزی باید همه اعضای شورای ترافیک آمادگی کامل را برای اجرای مصوبات جلسه در راستای کاهش بار ترافیکی و روان‌سازی آن در شادگان به بهترین شکل ممکن داشته باشند.

وی با اشاره به میزبانی شادگان از مسافران و گردشگران در ایام تعطیلات افزود: اعضای شورای ترافیک باید نسبت به ایمن سازی معابر شهری و حومه شهری، بهسازی تجهیزات و تابلوهای راهنمایی و رانندگی جاده‌ای، بهسازی آسفالت معابر شهری و رفع نقاط حادثه خیز برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه شادگان به لحاظ جذابیت‌های سیاحتی و گردشگری یکی از مناطق پرترافیک در ایام نوروز است، تصریح کرد: اعضای شورای ترافیک آمادگی لازم را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به گردشگران و مسافران نوروزی در ایام مذکور داشته باشند.

صالح زاده بر ضرورت اجرا و تحقق مصوبات شورای ترافیک در راستای رفع موانع ترافیک معابر پر تردد شهرستان شادگان تاکید کرد.