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۱۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد؛

توقیف ۷۲۲ خودروی حادثه ساز در اصفهان

توقیف ۷۲۲ خودروی حادثه ساز در اصفهان

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف ۷۲۲ دستگاه خودروی حادثه ساز از ابتدای طرح نوروزی تا به امروز در محورهای استان خبر داد.

سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخورد با خودروهای حادثه ساز در ایام نوروز اولویت پلیس راه استان است، اظهار داشت: اجازه تردد به این خودروها داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در طرح نوروزی امسال تاکنون ۷۲۹ دستگاه خودروی حادثه ساز در محورهای استان توقیف شدند، گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشت.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه همه خودروهای توقیفی سواری بوده‌اند، ابراز داشت: خودروهای مذکور مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز یعنی سرعت و سبقت شده بودند که توسط مأموران متوقف و به پارکینگ منتقل شده و از ادامه تردد آنها جلوگیری به عمل آمد.

وی اضافه کرد: بیشتر خودروهای دارای تخلفات حادثه ساز در محورهای داران به الیگودرز، خور به جندق، موته به گلپایگان و مبارکه به بروجن که به صورت دو طرفه هستند توقیف شدند که اگر جلوی آنها گرفته نمی‌شد قطعاً با حوادث شدید و ناگوار در این ایام روبرو می‌شدیم.

سرهنگ زارع همچنین از اعمال قانون ۹۶ هزار و ۷۴۹ دستگاه خودروی متخلف خبر داد و گفت: تخلفات این خودروها شامل سرعت، سبقت، انحراف به چپ، نقص فنی سیستم خودرو، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بود.

وی با بیان اینکه مأموران این پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس تخلفات خودروها را در تمامی محورهای مواصلاتی رصد می‌کنند، اظهار داشت: به رانندگان توصیه می‌کنیم در روزهای پایانی نوروز با صبوری بیشتر به رانندگی پرداخته و ضمن رعایت قوانین و مقررات به توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان پلیس توجه کنند تا انشا سفری بی خطر و ایمن را تجربه کرده و به سلامت به مقاصد خود سفر کنند.

برخورد تیبا با موانع حاشیه جاده دو فوتی داشت

رئیس پلیس راه استان اصفهان در ادامه در خصوص مهم‌ترین حادثه امروز بیان داشت: صبح امروز مأموران پاسگاه پلیس راه اصفهان _ شیراز از وقوع یک حادثه رانندگی در محور شهرضا - آباده"مطلع و به منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده و یکی از سرنشینان خودرو براثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته و ۲ نفر دیگر از سرنشینان این خودرو که به شدت مصدوم شده بودند برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند.

سرهنگ زاره گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان مشخص شد خودروی مذکور به علت عدم توجه به جلو راننده با موانع حاشیه جاده برخورد کرده و با توجه به اینکه از سرعت بالایی برخوردار بوده شدت خسارت وارده هم زیاد بود و باعث مرگ راننده و سرنشین آن شد.

کد مطلب 5456695

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