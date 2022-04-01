سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اطلاعات و آمارهای ثبت شده در پاسگاه‌های پلیس راه استان، روز گذشته ۱۲۷ هزار و ۲۰۱ دستگاه خودرو از محورهای خروجی استان خارج شدند که این رقم نسبت به روز قبل از آن ۶ درصد رشد داشته است.

وی بیشترین تعداد خروجی خودروها را مربوط به محور اصفهان _ تهران اعلام کرد و با بیان اینکه موج بازگشت مسافران نوروزی از روز گذشته آغاز شده و احتمالاً تا فردا ادامه دارد، گفت: به رانندگان توصیه می‌کنیم زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا با ترافیک مواجه نشده و سفری بی‌خطر و ایمن را داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها رخ می‌دهند به رانندگان توصیه می‌شود از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کرده و به هیچ عنوان به رانندگی کردن با حالت خستگی و خواب آلودگی اصرار نورزند.

وی عنوان کرد: به رانندگان توصیه می‌کنیم با استراحت کافی به رانندگی پرداخته، از تلفن همراه در حین رانندگی استفاده نکرده، بین خطوط رانندگی کرده و از تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنند.

سرهنگ زارع با اشاره به اعمال برخی محدودیت و ممنوعیت تردد برای خودروها در روز طبیعت از مسافران خواست هنگام بازگشت به مقاصد خود به این موضوع توجه داشته باشند و قبل از هر چیز اطلاعات راه‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۴۱ اداره راهداری دریافت کنند