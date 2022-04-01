۸ میلیون مسافر نوروزی در مراکز دولتی مازندران اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی بعدازظهر جمعه در ستاد اجرایی خدمات سفرهای مازندران با بیان ایینکه تا ۱۱ فروردین ماه ۱۳ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۷۳۵ مسافر نوروزی در استان اقامت کردند، افزود: از این تعداد هشت میلیون و ۱۸ هزار نفر معادل ۶۰.۶۸ درصد مسافران در مهمانسراهای دولتی، خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی اسکان یافتند.
وی شمار اسکان و پذیرش مسافران در تأسیسات وابسته به آموزش و پرورش شامل مدارس، خانه معلم، باشگاه فرهنگیان و غیره را ۱۱۰ هزار و ۷۲۷ نفر ذکر کرد و گفت: ۶۰۱ هزار نفر نیز در اقامتگاههای موقت شامل کمپ، کانکس، چادرهای مسافرتی اسکان یافتند.
وی میزان اقامت در متل ها را ۵۹ هزار و ۷۵۷ نفر، اقامتگاههای بومگردی ۵۶ هزار و ۴۰۱ نفر، هتل آپارتمان ۸۹ هزار و ۲۶۲ نفر، مجتمعهای گردشگری ۴۰ هزار و ۹۸۷ نفر، اقامتگاههای سنتی ۱۲ هزار و ۶۴ نفر بیان کرد و گفت: ۸۳ هزار و ۴۶۰ نفر در هتلها اقامت کردند.
ایزدی شمار بازدیدهای نظارتی را ۸۰۷ مورد بیان کرد و گفت: از این تعداد ۴۱۳ هزار بازدید از مراکز اقامتی، ۹۲ مورد از دفاتر خدمات مسافرتی و مابقی از سایر مراکز وابسته بوده است.
سرپرست میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه سه میلیون و ۶۹۱ هزار نفر از جاذبههای فرهنگی، تاریخی و توریستی بازدید کردند، افزود: یک میلیون و ۷۴۳ هزار نفر از جاذبههای طبیعی و ۱۷۲ هزار نفر از موزهها بازدید کردند.
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