شیرین زبانی بایدن برای شاه سعودی پس از آتش بس یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، در واکنش به اعلام آتش بس در یمن از سوی سازمان ملل، حال «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به نقش مخرب عربستان سعودی در شکل گیری بحران یمن، نقش رهبری سعودی را در برقراری آتشبس یمن ستود.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه ضمن استقبال از آتشبس اعلام شده در یمن، ادعا کرد که او در این زمینه «مدیون نقش رهبری سعودی و عمان برای به موفقیت رساندن رایزنیهای طرفهای یمنی برای برقراری آتشبس در یمن پیش از آغاز ماه رمضان» است.
بایدن در عین حال گفت: «وقت آن شده که به راهحلهایی سیاسی برای تحقق صلح پایدار در یمن دست یافت.»
تعریف و تمجید رئیس جمهور آمریکا از پادشاهی سعودی در حالی صورت میگیرد که براساس آمار سازمان ملل، ۳۰ میلیون نفر از مردم یمن به شدت به کمک نیاز دارند و حدود ۸۰ درصد از جمعیت این کشور به نوعی کمک برای بقا نیاز دارند. وضعیتی که در نتیجه تجاوز و جنگ عربستان سعودی علیه یمن رقم خورده است.
واکنش بایدن پس از آن صورت میگیرد که سازمان ملل اعلام کرد طرفهای درگیر در یمن با آتشبس قابل تمدید دو ماهه از شنبه، اولین روز ماه مبارک رمضان و توافقی در مورد محمولههای سوخت و فرودگاه صنعا موافقت کردهاند.
«هانس گراندبرگ»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در بیانیه ای گفت: طرفهای درگیر به پیشنهاد سازمان ملل برای یک آتش بس دو ماهه که فردا ۲ آوریل در ساعت ۱۹:۰۰ اجرایی میشود، پاسخ مثبت داده اند.
گفته شده است که آتش بس پس از مدت دو ماه با توافق طرفین قابل تمدید است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از این اعلامیه استقبال و ابراز امیدواری کرد که فرآیند سیاسی برای برقراری صلح در کشور یمن ایجاد شود. او گفت: «شما باید این شتاب را به کار بگیرید تا مطمئن شوید که این آتش بس کاملاً رعایت و تجدید میشود و یک روند سیاسی واقعی آغاز خواهد شد.»
گوترش افزود: «این نشان میدهد که حتی زمانی که همه چیز غیرممکن به نظر میرسد، زمانی که اراده برای سازش وجود دارد، صلح ممکن میشود.»
گروندبرگ گفت: «طرفها پذیرفتند که تمامی عملیاتهای نظامی تهاجمی هوایی، زمینی و دریایی در داخل و فراتر از مرزهای یمن را متوقف کنند. آنها همچنین موافقت کردند که کشتیهای سوختی و پروازهای تجاری وارد بنادر حدیده شوند تا در داخل و خارج از فرودگاه صنعا به مقصدهای از پیش تعیین شده فعالیت کنند.»
گراندبرگ روز جمعه همچنین افزود: «طرفین به توافق رسیدند که تحت نظارت من برای باز کردن جادهها در تعز و سایر استانهای یمن ملاقات کنند.» او از هر دو طرف برای همکاری با او با حسن نیت تشکر کرد و گفت: «هدف این آتش بس این است که یمنیها از خشونت خلاص شوند و مهمتر از همه امیدواری برای پایان دادن به این درگیری ممکن باشد.»
گراندبرگ گفت که به تعامل با طرفهای درگیر در طول دو ماه، «با هدف دستیابی به یک آتشبس دائمی» ادامه خواهد داد و از هر دو طرف خواست تا به آتشبس پایبند باشند.
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