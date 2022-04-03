گلزار شهدای بهشت زهرا (س) در ماه مبارک رمضان ۲۴ ساعته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غضنفری با بیان اینکه در سراسر ماه مبارک رمضان گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به‌صورت ۲۴ ساعته باز است، گفت: شعار ما از بدو مسئولیت در این سازمان شریف، خدمت بی‌منت به همه زائران و مراجعان به این آرامستان مقدس بوده و قطعاً هر اقدامی که در راستای خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران انجام می‌شود در جهت رشد و انسان‌سازی است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) خاطرنشان کرد: در همین راستا و به‌منظور شفاعت و کسب برکت و عنایت از شهدای آرمیده در این گلزار مقدس، برای اولین بار گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به‌صورت ۲۴ ساعته به روی زائران و مراجعان به این مکان معنوی باز خواهد بود.

وی تاکید کرد: ورود و خروج به سازمان صرفاً از باب الشهدا مقدور خواهد بود و تردد در معابر سازمان و قطعات دیگر ممنوع است.

غضنفری در ادامه با اشاره به برخی از برنامه‌هایی که در گلزار مطهر شهدا برگزار می‌شود، گفت: در رمضان المبارک امسال، برنامه‌های معنوی و تلفیقی متعددی در گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا (س) تدوین و اجرایی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ویژه برنامه مناجات خوانی «قرار بهشت» اشاره کرد که با همکاری شبکه پنج سیما و با اجرای مجید یراق بافان هر بامداد از ساعت ۳ تا ۵ از قطعه ۲۶ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به روی آنتن می‌رود.

وی افزود: همچنین امسال برای اولین بار با دعوت از قاریان ممتاز کشور ۳۰ جز قرآن کریم در گلزار شهدا قرائت و ترتیل خوانی شد که این ترتیل خوانی نیز در فضای مجازی از جمله رسانه هئیت آنلاین از دو ساعت مانده به اذان مغرب و همچنین در تلویزیون‌های محیطی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) پخش شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) عنوان کرد: قطعاً هم‌سفره شدن با شهدا در هنگامه افطار و سفر، ترتیل ۳۰ جز قرآن در گلزار شهدا، مناجات خوانی و شفاعت شهیدان، بهترین هدیه‌ای است که می‌تواند از رهگذر این ماه مبارک، نصیب تک تک ما شود.