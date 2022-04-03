به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده اظهار کرد: تردد ثبت شده برای ۱۳ فروردین امسال در جادههای استان ۹۶۸ هزار و ۷۳ مورد بوده که رقم سال قبل عددی معادل ۶۳۹ هزار و ۵۶ است.
وی افزود: تردد در جادههای آذربایجانشرقی همزمان با روز طبیعت و ۱۳ فروردین، ۵۱ درصد در مقایسه با ترددهای سال قبل رشد داشته است.
علیزاده از ورود ۶۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه و خروج ۵۸ هزار و ۶۳۲ دستگاه به آذربایجانشرقی در همین روز خبر داد.
وی با اشاره به محورهای مواصلاتی آذربایجانشرقی اذعان داشت: بیشترین ورودی به آذربایجانشرقی از محور میاندوآب – ملکان با ۱۱ هزار و ۹۸۰ دستگاه صورت گرفته و محورهای مشگین شهر- اهر با ۱۱ هزار و ۵۰۶ دستگاه، نیر- سراب با ۷ هزار و ۵۸۹ دستگاه، آزادراه زنجان- تبریز با رقم ۶ هزار و ۸۵۵ و جزیره اسلامی با ۵ هزار و ۶۲ دستگاه در ردههای بعدی پرترددترین محورهای استان قرار دارند.
علیزاده مجموع افزایش تردد در جادههای استان را ۲۹ درصد اعلام و تاکید کرد: از زمان آغاز طرح تعطیلات عید نوروز تا پایان روز ۱۳ فروردین تردد ۱۸ هزار و ۳۲۴ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودرو در جادههای آذربایجانشرقی به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با تردد ۱۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۷ تردد مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۹ درصدی برخوردار است.
به گفته وی، کل ورودیهای که به استان در این مدت صورت گرفته یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۲۶۳ بوده و خروجی نیز معادل یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۷۹۴ دستگاه از محورهای آذربایجانشرقی انجام شده است.
نظر شما