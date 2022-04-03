شعار علیه مالک تراکتور در ورزشگاه/ یک هوادار تبریزی سکته کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتور و مس رفسنجان از هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال، امروز یکشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ با حضور هواداران تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد.

دقیقه ۳۷، روی ارسال دقیق مهدی کیانی از نقطه کرنر، محمد عباس‌زاده با ضربه سر گل تراکتور را به ثمر رساند.

حضور ۱۶ هزار نفری هواداران تراکتور در ورزشگاه که به پرشورهای ایران معروف هستند را می‌توان حاشیه اصلی دیدار تراکتور با مس رفسنجان عنوان کرد.

امروز تراکتوری‌ها علیه محمدرضا زنوزی مالک این باشگاه شعارهایی سر دادند.

یکی از هواداران تراکتور بعداز گل این تیم به مس در ورزشگاه دچار حمله قلبی شد و گفته می‌شود سکته کرده است.

پس از آغاز نیمه دوم سکوهای روبروی جایگاه با روشن کردن فلش دوربین جو جالبی به استادیوم بخشیدند.

آخرین بازی تراکتور در حضور تماشاگرانش ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در جام حذفی بود که تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) موفق شد با نتیجه ۴ بر یک تیم مس کرمان را شکست دهد.

همچنین امروز داود نوشی صوفیانی و تیموری دو بازیکن سابق تراکتور از سوی تماشاگران میزبان تشویق شدند.

در یکی از صحنه‌های مشکوک نیز پس از اعلام آفساید در تک به تک مهاجم تراکتور، طرفداران علیه داور بازی شعار دادند.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران نیز در ورزشگاه حضور داشت و از جایگاه ویژه نظاره گر بازی دو تیم تراکتور با مس رفسنجان بود.