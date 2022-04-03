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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

حاشیه دیدار تراکتور- مس رفسنجان؛

شعار علیه مالک تراکتور در ورزشگاه/ یک هوادار تبریزی سکته کرد

شعار علیه مالک تراکتور در ورزشگاه/ یک هوادار تبریزی سکته کرد

تبریز- تیم تراکتور با اینکه مس رفسنجان را در خانه شکست داد ولی هواداران این تیم علیه زنوزی مالک باشگاه تبریزی شعار سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتور و مس رفسنجان از هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال، امروز یکشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ با حضور هواداران تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد.

دقیقه ۳۷، روی ارسال دقیق مهدی کیانی از نقطه کرنر، محمد عباس‌زاده با ضربه سر گل تراکتور را به ثمر رساند.

حضور ۱۶ هزار نفری هواداران تراکتور در ورزشگاه که به پرشورهای ایران معروف هستند را می‌توان حاشیه اصلی دیدار تراکتور با مس رفسنجان عنوان کرد.

امروز تراکتوری‌ها علیه محمدرضا زنوزی مالک این باشگاه شعارهایی سر دادند.

یکی از هواداران تراکتور بعداز گل این تیم به مس در ورزشگاه دچار حمله قلبی شد و گفته می‌شود سکته کرده است.

پس از آغاز نیمه دوم سکوهای روبروی جایگاه با روشن کردن فلش دوربین جو جالبی به استادیوم بخشیدند.

آخرین بازی تراکتور در حضور تماشاگرانش ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در جام حذفی بود که تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) موفق شد با نتیجه ۴ بر یک تیم مس کرمان را شکست دهد.

همچنین امروز داود نوشی صوفیانی و تیموری دو بازیکن سابق تراکتور از سوی تماشاگران میزبان تشویق شدند.

در یکی از صحنه‌های مشکوک نیز پس از اعلام آفساید در تک به تک مهاجم تراکتور، طرفداران علیه داور بازی شعار دادند.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران نیز در ورزشگاه حضور داشت و از جایگاه ویژه نظاره گر بازی دو تیم تراکتور با مس رفسنجان بود.

کد مطلب 5458575

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      18 5
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      16000نفر؟ چقد دوس دارید آذربایجان حقیر باشه که همچین مطلبی کار میکنید ؟ حداقل ۲۶هزار نفر تو ورزشگاه بودن انشالله تراکتور همیشه خاری باشه بر چشم کسایی که چشم دیدن موفقیت تراکتور و آذربایجان رو ندارن
    • ازاد IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      8 8
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      تیم ملی ازربایجان راهی بی پایان
    • موسی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
      10 32
      پاسخ
      تو را به دینتون این تراکتور را منحل کنین تا بیشتر از این به فوتبال و تمامیت ارضی ایران ضربه نزده
      • منطقی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
        0 0
        باید روی مدیریت تیم که نصفش آنطرفه و جیبش پر پول ایران است کار کرد که نمک را خورده و اطلاعات غلط میده وگرنه تراکتور تیم اصیل است که خاطرات زیبایی را رقم زده ولی دست نامحرم انداخته اند
      • محمد IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
        0 5
        همین حرفت اتش خطرناکی هست که اگر فقط رسانه‌ای بشه میبنی چه اتفاقی میوفتع پس بهتره دهان مبارک را با هر حرفی پر نکنید و قبلش آبکشی کنید
    • محمدابراهیم خرم IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      شماه 20سال پیش چکاری میکردی

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