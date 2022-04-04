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۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ۵:۵۲

مطالعات نشان می دهد؛

بروز آسیب عصبی طولانی مدت در بهبودیافتگان کرونا

بروز آسیب عصبی طولانی مدت در بهبودیافتگان کرونا

برای بسیاری از افراد، آسیب ناشی از کووید۱۹ بسیار فراتر از عفونت اولیه است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که درد، سوزن سوزن شدن و بی حسی در دست‌ها و پاها ممکن است برای هفته‌ها یا ماه‌ها پس از بهبود از کووید ۱۹ رخ دهد.

محققان بیش از ۱۵۵۰ بیمار را در پردیس پزشکی دانشگاه واشنگتن که در یک دوره ۱۰ ماهه در اوایل پاندمی تحت آزمایش کووید ۱۹ قرار گرفتند، بررسی کردند. بر اساس این مطالعه، احتمال بروز درد، بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دست‌ها و پاهای افراد (نوروپاتی محیطی) در کسانی که آزمایش کووید ۱۹ آنها مثبت بود سه برابر بیشتر از کسانی بود که آزمایش آنها منفی بود.

«سیمون هاروتونیان»، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «ما دریافتیم که نزدیک به ۳۰ درصد از بیمارانی که آزمایش کووید ۱۹ آنها مثبت بود، در زمان تشخیص مشکلات نوروپاتی را نیز گزارش کردند.»

وی در ادامه افزود: «در ۶ تا ۷ درصد از آنها، علائم حداقل به مدت دو هفته و تا سه ماه ادامه داشت که نشان می‌دهد این ویروس ممکن است اثرات طولانی‌تری بر اعصاب محیطی داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «چندین عفونت ویروسی مانند HIV و زونا، با نوروپاتی محیطی مرتبط هستند زیرا ویروس‌ها می‌توانند به اعصاب آسیب برسانند.»

او گفت که ممکن است همین امر برای بیماران مبتلا به نوروپاتی بعد از ابتلاء به کووید ۱۹ صادق باشد. با این حال، صرف نظر از علت، درمان‌های نوروپاتی مشابه هستند.

کد مطلب 5458598

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