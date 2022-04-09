اقدامات جهادی فلسطینیان رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در نشست شورای تأمین استان فارس اظهار داشت: اقدامات تروریستی اخیر که در صحن مطهر حضرت امام رضا (ع) انجام شد، نشان از کینه و عنادی است که در گروه‌های تکفیری بروز و ظهور پیدا می‌کند.

وی افزود: ایجاد تضاد قومیتی و مذهبی بین شیعه و سنی و دیگر قومیت‌ها برای انحراف افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی است و در تلاشند تا معضلات امنیتی جدیدی با استفاده از فضای رسانه‌ای و فناورانه در ایران به وجود بیاورند که لازم است علما، فرهیختگان و آحاد مردم با هوشمندی و روشنگری این فتنه‌ها را از اساس خنثی کنند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمن در هر صورت دشمنی خود را بروز و ظهور می‌دهد، گفت: رژیم صهیونیستی در تلاش است که نقش ژاندارم منطقه را با حمایت استکبار جهانی و همراهی برخی کشورهای عربی ایفا کند که تلاش‌های این رژیم منحوس با اقدامات شهادت‌طلبانه و جهادی فلسطینی‌ها مواجه و خنثی شده است.

حجت‌الاسلام خطیب با اشاره به شعار سال جاری تأکید کرد: باید تلاش شود که شعار امسال محقق شود و این مهم، همدلی، هم‌افزایی، هماهنگی و همگرایی بین مسوولان و مردم را می‌طلبد و دولت مردمی سیزدهم تمام تلاش خود را معطوف به اجرایی کردن منویات معظم له دارد.

وی به نقش روحانیون و علمای فارس از جمله شهید آیت‌الله دستغیب اشاره و عنوان کرد: این عالم مبارز با فعالیت‌های ضد رژیم خود، مردم را آگاه و با خطبه‌ها و سخنرانی‌های آتشین خود زمینه آگاهی مردم را فراهم کرد.

وزیر اطلاعات همچنین با بیان ظرفیت‌های پزشکی، صنعتی، گردشگری، زیر بنایی، تولیدی و مذهبی فارس، گفت: اکنون فرصت مناسبی است که این ظرفیت‌ها بیشتر شناخته شود.