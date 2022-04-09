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۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

امام جمعه مشگین‌شهر:

ناهنجاری‌های فضای مجازی باید در سطح کلان بررسی شود

ناهنجاری‌های فضای مجازی باید در سطح کلان بررسی شود

مشگین‌شهر- امام جمعه شهرستان مشگین‌شهر گفت: فضای لجام‌گسیخته مجازی همچنان بستر و خاستگاه اکثر ناهنجاری‌های اجتماعی است و باید در سطح کلان در این زمینه چاره‌اندیشی جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه آموزه‌های معنوی و دینی رمضان باید در جامعه گسترش یافته و در این میان نهادهای فرهنگی بیشترین وظیفه را در این زمینه دارند، تصریح کرد: نهادینه شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به ویژه در رابطه با فضائل ماه رمضان بسیار حائز اهمیت است.

امام جمعه شهرستان مشگین‌شهر با بیان اینکه احیای این فریضه واجب الهی یکی از وظایف حاکمیت دینی است، گفت: همت همه مسئولان و مردم برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری است و باید این اقدام را از ضروریات زندگی برشمرد.

حجت‌الاسلام باوقار خواستار نظارت جدی بر نحوه فعالیت آژانس‌های مسافربری درون شهری، خانه مسافرها و سوئیت‌های اقامتی شد و افزود: راه‌اندازی گشت تلفیقی همراه با آموزش‌های لازم ضابطین و حمایت دستگاه قضائی در این بخش ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فضای لجام‌گسیخته مجازی همچنان بستر و خاستگاه اکثر ناهنجاری‌های اجتماعی است و باید در سطح کلان در این زمینه چاره‌اندیشی جدی شود.

امام جمعه شهرستان مشگین‌شهر با تشریح و تبیین اهداف جنگ نرم، خواستار تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی به منظور مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای شد.

کد مطلب 5462837

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