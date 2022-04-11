عامل حوادث مشهد پاداش گرفت/ چرا «اصولی» از هیات رئیسه برکنار نشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در حالی برگزار شد که بیرون از ورزشگاه اتفاقات تلخی رخ داد. بعد از ممانعت از حضور بانوان تماشاگر به داخل استادیوم و استفاده از اسپری فلفل برای متفرق کردن آنها که با واکنش مقامات کشور مواجه شد، از احسان اصولی رئیس هیات فوتبال خراسان و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان یکی از عوامل این اتفاقات نام برده شد.

با این وجود تا امروز هنوز برخوردی با عامل یا عوامل این اتفاقات صورت نگرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که گزارش حادثه، به رئیس جمهور داده شده است.

احمد وحیدی وزیر کشور هفته گذشته ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ورزشگاه مشهد، گفت: «بررسی‌ها در این خصوص انجام شد و گزارشات این موضوع به صورت مکتوب به رئیس جمهور ارسال شده است.»

این در حالی است که حسین شمس پیشکسوت ورزش و سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران معتقد است عامل حوادث مشهد نه تنها تنبیه و برکنار نشده بلکه پاداش هم گرفته است.

شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رئیس جمهور، وزیر کشور، دادستان کل کشور و تقریباً تمام مسئولان وعده برخورد با عاملان این حادثه را دادند اما هیچ اتفاقی رخ نداد. دوست و دشمن اعتقاد داشتند احسان اصولی مقصر اصلی این ماجرا بوده است. متاسفانه اصولی نه تنها محاکمه، تنبیه و یا برکنار نشد بلکه حتی با اعزام به قرقیزستان به همراه تیم ملی فوتسال پاداش گرفته است. واقعاً این موضوع برای من جای سئوال دارد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد وعده‌هایی که برای برخورد با عوامل حادثه مشهد داده شد، الکی بوده است. زمانی که ماجرا به دوستان خودشان می‌رسد بی خیال اعمال قانون می‌شوند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: اصولی رئیس کمیته اقتصادی و سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هم هست اما یک ساعت هم برای فوتسال وقت نگذاشته است. او دو سال پول مربیانی چون علی صانعی را پرداخت نکرد و صانعی مجبور شد تیم جوانان را با وجود زحمات زیادی که کشیده بود، ترک کند. اصولی به چه مناسبت باید همراه تیم ملی به قرقیزستان برود و این‌طور پاداش بگیرد؟

شمس در پایان گفت: اتفاقات رخ داده در مشهد به گونه‌ای بود که همه انتظار داشتند اصولی نه تنها از ریاست هیات فوتبال خراسان بلکه حتی از هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم برکنار شود. متاسفم که برای همه چیز اینقدر شعار داده می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.