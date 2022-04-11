روزهای آخر تصویربرداری «خوشنام» در تهران/ادامه قصه غافلگیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «خوشنام» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی احمد زالی این شب‌ها از شبکه یک سیما پخش می‌شود و هنوز تصویربرداری آن ادامه دارد.

علیرضا نجف‌زاده درباره مراحل پایانی کار به خبرنگار مهر بیان کرد: این سریال این روزها در لوکیشنی واقع در چیتگر و در یک باشگاه سوارکاری تصویربرداری می‌شود که ضبط آن تا آخر هفته ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بعد از آن هم عوامل سریال یکی دو روزی به شهر مشهد می‌روند و بخشی از سکانس‌های پایانی سریال را در این شهر تصویربرداری می‌کنند.

این کارگردان درباره تم قصه و نقدها به کلیشه توبه یک خلافکار سابقه‌دار عنوان کرد: کلیشه چیز بدی نیست، مثل اینکه بگوییم چرا خودرو چهار چرخ دارد! کلیشه‌ها هم براساس اصول ثابتی ایجاد می‌شوند. برخی در نقدهایی که وارد می‌کنند نگاه مغرضانه‌ای دارند.

نجف‌زاده در پایان درباره خط سیر داستان گفت: حتماً تا پایان کار غافلگیری داریم اما مخاطب باید همه کار را ببیند و بعد نقد خود را مطرح کند.

سریال «خوشنام» در شب‌های ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما پخش می‌شود و هومن حاج عبدالهی، شهره لرستانی، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایی فر، محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایی، ساناز سماواتی، الهه جعفری، سیامک ادیب، سلمان خطی، فرزاد حاتمیان، سیدرضا حسینی، پروین ملکی، مهری آل آقا بازیگران سریال هستند.