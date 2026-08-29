فراخوان همایش «سینمای مقاومت: از نظر تا عمل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، فراخوان همایش بین‌المللی «سینمای مقاومت: از نظر تا عمل» را منتشر کرد.

این همایش ۲۰ شهریور با هدف تبیین مبانی نظری، ظرفیت‌های هنری و کارکردهای اجتماعی سینمای مقاومت و با حضور پژوهشگران، استادان دانشگاه، سینماگران، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و رسانه برگزار می‌شود.

سینمای مقاومت در این همایش، صرفاً به‌عنوان گونه‌ای سینمایی یا مجموعه‌ای از آثار مرتبط با جنگ و منازعه مورد توجه نیست؛ بلکه به‌مثابه یک گفتمان فرهنگی، معرفتی و تمدنی بررسی می‌شود؛ گفتمانی که در پی بازنمایی ایستادگی ملت‌ها در برابر استکبار، استعمار، سلطه و ساختارهای هژمونیک است و می‌کوشد روایت‌های رهایی‌بخش و عدالت‌خواهانه را در برابر روایت‌های یک‌سویه قدرت‌های مسلط مطرح کند.

بر همین اساس، مفهوم مقاومت در این رویداد با تأکید بر گفتمان اسلام، آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)، اندیشه های امام شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

این رویکرد، مقاومت را پدیده‌ای محدود به میدان نظامی یا عرصه سیاسی نمی‌داند؛ بلکه آن را در پیوند با هویت، فرهنگ، حافظه جمعی، عدالت‌خواهی، استقلال، کرامت انسانی و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود بررسی می‌کند.

همایش بین‌المللی «سینمای مقاومت: از نظر تا عمل» تلاش دارد زمینه‌ای برای گفتگوی علمی و هنری درباره نسبت سینما با تحولات اجتماعی، جنبش‌های رهایی‌بخش و تجربه‌های تاریخی ملت‌های مقاوم فراهم آورد.

بررسی مبانی فلسفی و زیبایی‌شناختی سینمای مقاومت، نسبت فرم و محتوای مقاومتی، نقش سینما در بازنمایی استکبارستیزی و سلطه‌ستیزی، سینما و حافظه جمعی، روایت‌های مقاومت در جهان اسلام، تجربه دفاع مقدس، تأثیر انقلاب اسلامی بر شکل‌گیری ادبیات و هنر مقاومت و نیز فرصت‌ها و چالش‌های سینمای مقاومت در عصر رسانه‌های نوین، از جمله محورهای مورد توجه این همایش است.

دبیرخانه همایش از استادان، پژوهشگران، دانشجویان، فیل‌سازان و صاحب‌نظران حوزه‌های سینما، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، رسانه، تاریخ، فلسفه و هنر دعوت می‌کند با ارائه مقالات علمی و پژوهش‌های تحلیلی، در تبیین ابعاد نظری و عملی سینمای مقاومت مشارکت کنند.

این همایش می‌کوشد با پیوند دادن دانش نظری و تجربه هنری، به تولید ادبیات علمی معتبر، شناسایی الگوهای بومی روایتگری و تقویت ظرفیت‌های سینمایی برای بازنمایی حقیقت، آزادی‌خواهی و مقاومت کمک کند.

همچنین مقالات برگزیده پس از ارزیابی علمی، در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه پوستر و مراجعه به نشانی‌های اعلام‌شده، آثار خود را برای بررسی و انتشار در این رویداد علمی و فرهنگی ارسال کنند.