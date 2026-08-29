به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه شنبه در مراسم شب میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به مأموریت بزرگ انبیای الهی در رهایی انسان از سلطه طاغوت، اظهار کرد: ولایت اولیای طاغوت، دستگاهی گسترده ایجاد میکند که همه ساختارها و مناسبات آن، شاخ و برگ همان ولایت هستند و به تدریج به غل و زنجیرهایی برای عقل، قلب، حس و دیگر قوای انسان تبدیل میشوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: هر تعلقی میتواند به زنجیری برای انسان تبدیل شود و مفاهیم و معانیای که در یک نظام فکری خاص به انسان تعلیم داده میشوند، گاه همان قیدهایی هستند که به پای عقل و اندیشه او بسته میشوند.
وی ادامه داد: دستگاه شیطان و فراعنه تنها به اعمال قدرت آشکار محدود نیست، بلکه نظامی میسازد که انسان در درون آن گرفتار میشود و قدرت تفکر صحیح، فهم درست و داشتن آرزوهای بلند را به تدریج از دست میدهد.
آیت الله میرباقری با اشاره به آیهای از قرآن کریم درباره رسالت پیامبر(ص) گفت: یکی از مأموریتهای بزرگ پیامبر اکرم(ص)، برداشتن اغلال و زنجیرهایی است که بر انسانها تحمیل شده و این زنجیرها تنها ظاهری و مادی نیستند بلکه گاهی در قالب فرهنگ، اندیشه، محاسبات و سبک زندگی بر انسان مسلط میشوند.
وی تصریح کرد: مستکبران عالم تمدنی ایجاد میکنند که در آن، قوای بشریت در معرض نوعی اسارت قرار میگیرد و انسان چنان در زینتها و جلوههای حیات دنیا گرفتار میشود که دیگر توان عبور از این افق محدود و حرکت به سوی خیرات بزرگ را پیدا نمیکند.
طاغوت دستگاه محاسبات انسان را تغییر میدهد
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ورود انسان به حیات دنیاییِ ساخته و پرداخته دستگاه طاغوت، نظام محاسباتی او را دچار تغییر میکند، افزود: هنگامی که انسان در چنین فضایی قرار میگیرد، همه چیز را از دریچه قدرتهای حاکم میبیند و به تدریج امید، خوف و تکیه او نیز به همان قدرتها گره میخورد.
وی با اشاره به داستان ساحران فرعون در مواجهه با حضرت موسی(ع) اظهار کرد: قرآن کریم نشان میدهد که ساحران پیش از مواجهه با موسی کلیم(ع)، همه چیز را در قدرت فرعون خلاصه میکردند و هنگامی که فرعون آنان را برای مقابله با حضرت موسی(ع) فراخواند، نخستین پرسششان درباره پاداشی بود که از این اقدام دریافت خواهند کرد.
آیت الله میرباقری ادامه داد: فرعون نیز به آنان وعده پاداشهای معمولی نداد، بلکه وعده داد که آنان را به خود نزدیک و از مقربان دستگاه قدرت خویش قرار دهد و همین نزدیکی به قدرت، برای آنان به انگیزهای مهم تبدیل شده بود.
وی افزود: ساحران چنان در فضای حاکم بر دستگاه فرعون قرار گرفته بودند که پیروزی و شکست را نیز با معیار قدرت او ارزیابی میکردند و گمان میکردند عزت و غلبه تنها در سایه دستگاه فرعون معنا پیدا میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: وقتی انسان در محیطی زندگی کند که قدرتهای مادی همه مناسبات آن را شکل دادهاند، به تدریج دستگاه محاسباتش تغییر میکند و حتی امور روشن را نیز تنها از زاویه قدرت همان دستگاه میبیند.
حضرت موسی(ع) محاسبات ساحران را دگرگون کرد
وی با اشاره به تحول ایجاد شده در ساحران پس از مشاهده معجزه حضرت موسی(ع) گفت: حضرت موسی(ع) با یک تصرف الهی، حقیقتی را آشکار کرد که موجب شد ساحران دریابند قدرتی برتر از دستگاه فرعون وجود دارد و همین مواجهه، تمام محاسبات پیشین آنان را دگرگون ساخت.
آیت الله میرباقری افزود: آنان پس از ایمان آوردن، دیگر تهدیدهای فرعون را همانند گذشته نمیدیدند و هنگامی که فرعون آنان را به قطع دست و پا و اعدام تهدید کرد، پاسخشان این بود که هر حکمی میخواهی در همین حیات دنیا اجرا کن زیرا سلطه تو از مرز این حیات فراتر نمیرود.
وی ادامه داد: این تحول نشان میدهد که خروج از محیط سلطه طاغوت، چگونه میتواند دستگاه محاسبات انسان را اصلاح کند زیرا تا زمانی که انسان در فضای احاطهشده به قدرت طاغوت زندگی میکند، قدرت خداوند را آنگونه که باید مشاهده نمیکند و در مقابل، قدرت طاغوت را بزرگ و شکستناپذیر میپندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: انسان زمانی که از این فضای احاطه خارج شود، متوجه میشود بسیاری از قدرتهایی که پیش از این عظیم و مسلط میدید، آنچنان که تصور میکرده نیستند.
وی با بیان اینکه این شیوه در طول تاریخ استمرار داشته است، افزود: فراعنه، شیاطین و طاغوتها همواره تلاش کردهاند دستگاهی ایجاد کنند که ذهن، فکر، روح و قوای انسان را درون خود ببرند و برای انسان بستری از آموزش، تعلق و وابستگی بسازند.
زنجیرهای تمدن مادی همیشه آشکار نیستند
میرباقری با اشاره به ابعاد مختلف سلطه تمدنی گفت: گاهی انسان ساختارهایی را که پیرامون او ایجاد شده نمیبیند اما همان ساختارها میتوانند به زنجیرهایی تبدیل شوند که به دلیل پنهان بودن، کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
وی افزود: این زنجیرها میتوانند در عرصه فکر، اندیشه، احساس و نحوه محاسبه انسان اثر بگذارند و یک تمدن مادی از مسیر آموزش، هنر، سیاست، اقتصاد و دیگر مناسبات اجتماعی، شکل خاصی از زندگی را بر انسان تحمیل میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اراده صاحبان قدرت میتواند به تدریج در قالب یک مدنیت و سبک زندگی ظهور پیدا کند و همه مناسبات آن جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، به گونهای که انسان در هر سو که نگاه میکند، قدرت همان دستگاه را ببیند و به آن امید ببندد یا از آن بترسد.
وی ادامه داد: وقتی انسان در چنین محیطی قرار میگیرد، به قدرت طاغوت تکیه میکند و دستگاه محاسباتی او نیز بر اساس همان قدرت شکل میگیرد، در حالی که بخش مهمی از این سلطه از طریق ابزارهای نرم و ساختارهایی اعمال میشود که ممکن است انسان در نگاه نخست آنها را نبیند.
میرباقری با اشاره به گسترش ابزارهای نوین ارتباطی بیان کرد: فضای مجازی که امروز در جهان شکل گرفته، محیطی پیچیده است و اگر انسان بدون مراقبت وارد چنین فضاهایی شود، ممکن است در فکر، روح، عمل و همه زوایای زندگی خود تحت تأثیر فرمان و حاکمیت سازوکارهای حاکم بر آن قرار گیرد.
وی افزود: سلطه بر انسان تنها از مسیر اجبار ظاهری نیست بلکه گاهی محیطی ایجاد میشود که در آن، فکر، احساس و محاسبه انسان به تدریج در مسیر مورد نظر صاحبان آن محیط شکل میگیرد و راه حرکت او به سوی خیر محدود میشود.
پیامبر(ص) آمده است انسان را از سلطه فرعون نجات دهد
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم(ص) برای برداشتن این بارهای سنگین مبعوث شده است، گفت: پیامبر(ص) میخواهد انسان را از دست فرعون و از سلطهای که طاغوت از طریق ابزارهای نرم و سخت خود بر تمام قوای انسان ایجاد کرده، نجات دهد.
وی افزود: هنگامی که انسان در محیط ولایت طاغوت قرار میگیرد، حتی نگاه او به قدرت و معیشت نیز تحت تأثیر همان دستگاه قرار میگیرد و به تدریج قدرت تشخیص و محاسبه صحیح را از دست میدهد.
میرباقری ادامه داد: رسالت پیامبر اکرم(ص) این است که انسان را از چنین محیطی بیرون آورد تا دستگاه محاسبات او اصلاح شود و بتواند حقایق را آنگونه که هستند ببیند.
وی با اشاره به نمونههایی از سیره پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: سیره حضرت نشان میدهد که پیامبر اکرم(ص) حتی برای نجات یک انسان نیز تلاش میکرد و محبت و هدایت ایشان محدود به افراد خاصی نبود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به داستان جوان یهودی که با پیامبر اکرم(ص) رفتوآمد داشت، گفت: هنگامی که این جوان بیمار شد، پیامبر(ص) به عیادت او رفت و در همان بستر بیماری، او را به ایمان دعوت کرد و جوان نیز با اجازه پدرش شهادتین گفت و از دنیا رفت.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای نجات انسانها آمده و راهی را پیش روی بشر گشوده است که او را از سلطه شیطان، نفس و طاغوت رها میکند و به سوی خداوند متعال بازمیگرداند.
طاعت و استقامت راه رهایی از بندهای شیطان است
میرباقری با بیان اینکه انسان برای بهرهمندی از این مسیر هدایت باید به پیامبر(ص) ایمان آورده و از ایشان تبعیت کند، اظهار کرد: تسلیم بودن در برابر پیامبر، اطاعت و استقامت در راه حضرت و پایبندی به مسیر هدایت، انسان را از بندهایی که شیاطین و طاغوتها بر قلب، عقل، زبان و دیگر قوای او میزنند، رهایی میبخشد.
وی افزود: عبادات و مناسک دینی نیز در همین مسیر، زمینهای برای آزاد شدن قلب انسان از سلطه شیطان فراهم میکنند و انسان را قادر میسازند با بار سبکتری در مسیر حرکت به سوی خداوند گام بردارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر انسان در راه پیامبر اکرم(ص) حرکت کند، زنجیرهایی که شیاطین، فراعنه و نفس بر وجود او نهادهاند، به تدریج برداشته میشود و امکان حرکت و رشد در مسیر قرب الهی فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت استقامت در راه هدایت گفت: باید از خداوند متعال بخواهیم که همه ما را هدایت کند و در مسیر پیامبر اکرم(ص) ثابتقدم نگه دارد تا بتوانیم در این راه پایدار بمانیم.
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