به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، گفت: این پیام باید چراغ راه مسئولان و مدیران در مسیر خدمتگزاری باشد و همه دستگاه‌های اجرایی با عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسیر حل مشکلات مردم و پیشبرد امور کشور حرکت کنند.

وی افزود: شرایط امروز کشور همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری کرده است و مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود مسائل و مطالبات مردم را با جدیت پیگیری و برطرف کنند.

فرماندار نهاوند با قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور و حاکم شدن جنگ ترکیبی و فشارهای دشمنان روند خدمت‌رسانی در نهاوند متوقف نشد و اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زایی با جدیت ادامه یافت.

وی گفت: در هفته دولت امسال افتتاح و کلنگزنی ۱۰۲ پروژه و برنامه در شهرستان پیش‌بینی شد و در کنار طرح‌های عمرانی ۳۲ برنامه فرهنگی و اجتماعی نیز اجرا شده است.

بیرانوند همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بیان کرد: در ۴۵ روز گذشته جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی برگزار و مقرر شد هر دستگاه حداقل یک پروژه اولویت‌دار را با استفاده از ظرفیت و منابع موجود تا پایان سال به مرحله اجرا برساند.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی تعیین شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند براساس زمان‌بندی مشخص روند اجرای آنها را به‌صورت مستمر گزارش کنند تا جمع‌بندی اقدامات شهرستان به مدیریت استان ارائه شود.

فرماندار نهاوند در ادامه به ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: ارزیابی مدیران براساس شاخص‌ها و عملکرد یک‌ساله انجام شده و معرفی تعدادی از مدیران به‌عنوان مدیران برتر به معنای ضعف عملکرد سایر مدیران نیست.

بیرانوند تصریح کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان نهاوند از مدیران توانمند و پرتلاش برخوردار بوده و انتخاب مدیران برتر حاصل ارزیابی عملکرد براساس شاخص‌های مشخص و رقابتی سالم میان مدیران است.

وی افزود: اولویت دستگاه‌های اجرایی باید شناسایی و حل مسائل مردم، افزایش رضایتمندی عمومی، تقویت همکاری بین‌بخشی و ارائه خدمات منسجم و مطلوب به شهروندان باشد.

فرماندار نهاوند با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با روحیه جهادی، خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار باید با جدیت دنبال شود، مردم نهاوند همواره در صحنه‌های مختلف پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند و شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

بیرانوند همچنین بر حضور مدیران در میان مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها تاکید کرد و گفت: دولت خود را دولتی مردمی و پاسخگو می‌داند و مدیران باید با حضور در میان مردم ضمن ارائه گزارش عملکرد مطالبات آنها را بشنوند و برای رفع مشکلات اقدام عملی انجام دهند.