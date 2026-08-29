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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

۲کیلومتر نیوجرسی در محور خوانسار–گلپایگان نصب شد

۲کیلومتر نیوجرسی در محور خوانسار–گلپایگان نصب شد

خوانسار-رئیس اداره راهداری خوانسار گفت: ۲ کیلومتر نیوجرسی مفصلی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در محور خوانسار–گلپایگان نصب و ۳۰ دستگاه ابنیه محور خوانسار–رحمت‌آباد ایمن‌سازی شد.

حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: نصب حفاظ بتی ( نیوجرسی مفصلی) به طول ۲ کیلومتر به منظور ایمن سازی محور بزرگراهی خوانسار -گلپایگان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در سال جاری انجام شد.

وی افزود:ارتقای رفوژه میانی محور بزرگراهی خوانسار -گلپایگان به منظور ارتقای ایمنی کاربران جاده ای و با هدف از کاهش خطرات ناشی از خروج وسایله نقلیه از مسیر و جلو گیری از برخوردهای رخ به رخ در نقاط مستعد به حادثه و گامی موثر در توسعه زیرساخت های ایمن و تحقق سفرهای ایمن برای هموطنان می باشد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوانسار خاطر نشان کرد:همچنین ایمن سازی و نصب حفاط ۳۰ دستگاه ابنیه های محور خوانسار -رحمت اباد با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال ، نصب انواع تابلوهای اخطاری و انتظامی و خط کشی محورهای حوزه استحفاظی شهرستان خوانسار با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال درسال جاری می باشد.

کد مطلب 6931591

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