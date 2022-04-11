اعضای شورای عالی آموزش مجازی وزارت بهداشت منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعضای شورای عالی آموزش مجازی را طی احکام جداگانه منصوب کرد.

در این احکام آمده است:

«با توجه به سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر توسعه و تقویت تکنولوژی‌های آموزشی و یادگیری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه ریزی و هدایت مراکز آموزش الکترونیکی این دانشگاه ها و ایجاد حمایت برنامه ریزی شده از آنها، شورای عالی آموزش مجازی تشکیل شده است و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می کند.

رسالت این شورا، سیاستگذاری و مدیریت راهبردی آموزش های الکترونیکی و یادگیری های ماشینی در علوم پزشکی و رشته های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی به منظور تضمین و ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی از طریق تربیت نیروی انسانی توانمند در علوم پزشکی مطابق با استاندارد های مصوب و متناسب با نیاز ها و انتظارات جامعه و نیز فراهم سازی بستر های فنی و محتوای الکترونیکی مناسب برای استفاده دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

با توجه به تجارب ارزنده شما در حوزه آموزش پزشکی و یادگیری الکترونیکی و براساس آیین نامه شورای عالی آموزش مجازی مصوب دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال به عنوان عضو حقوقی/حقیقی شورای عالی آموزش مجازی منصوب می شوید.

امید است با فعالیت اثربخش این شورا، در راستای تحقق عدالت آموزشی، کاهش هزینه های آموزش، تحقق آموزش در هر زمان و هر مکان، صرفه جویی در منابع و کمک به یادگیری عمیق و ماندگار، قدم های اساسی برداشته می شود.»

اعضای حقیقی شورای عالی آموزش مجازی:

دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری، دکتر احسان شریفی پور، سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور، دکتر رضایی، رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، امین بیگلرخانی، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دکتر محمدتقی جغتایی، مسئول آموزش و کاربرد شبیه سازی در آموزش پزشکی، دکتر کدخدایی، دبیر کمیته هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مجازی.

اعضای حقوقی شورای عالی آموزش مجازی:

دکتر غلامرضا حسن زاده، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

دکتر سیدجلیل کوهپایه زاده، دبیر دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

دکتر مهدی کدخدازاده، دبیر دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

دکتر غلامرضا اصغری، دبیر دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی

دکتر مرضیه نجومی، دبیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

دکتر مریم بختیاری، دبیر دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی و بهداشت

دکتر عباسی، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

دکتر محمدیان، مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت

دکتر طباییان، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت

دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت

دکتر بهنام ثبوتی، مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی

دکتر آیین محمدی، رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر احمدی تیمورلویی، معاون معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی.

دکتر ثابت، معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی.

بر اساس اساسنامه شورای عالی آموزش مجازی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی (دکتر آرش خجسته) دبیر این شورا است.