حجت‌الاسلام روح‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که ماه مبارک رمضان جشنی وحدت‌آفرین بین تمام مسلمانان جهان است و با این حال نمودهای جهانی این ماه در ایران آنطور که در سایر نقاط رسم هستند مرسوم نشده اذعان کرد: ایران کشوری کهن با تمدنی کهن است که پس از ورود و پذیرش اسلام با توجه به نفرتی که از حکومت بنی امیه و آل عباس داشتند گویش خود را تغییر نداده‌اند ولی به توجه به علاقه و حبی که به اهل‌بیت داشتند خط خود را از پهلوی و خطوط باستانی به خط قرآنی تغییر دادند و با موج اسلامی همراه شدند.

این کارشناس مسائل مذهبی اذعان کرد: در سیر تاریخی این موضوع باید به دوران صفوی ایران توجه ویژه داشت چرا که علاوه بر تغییرات در دین و گرایش رسمی کشور با دوران رنسانس در غرب همراه بوده است.

وی بیان کرد: تغییر در دنیا با تغییر در ایران نیز به همراه داشت و ما شاهد تجدد در فرهنگ و مرزبندی بین اقوام ایرانی بودیم ولی با توجه به ریشه اسلامی در اقوام ایرانی می‌بینیم که هویت مشترک تمامی اقوام را دین تشکیل می‌دهد و ما هیچ‌گونه رفتار نژادپرستانه‌ای در این دوران نمی‌بینیم ولی تشیع در مرزهای ایران پررنگ‌تر می‌شود و همین موضوع هم تفاوت‌های ایران با کشورهای هم‌جوار را تشکیل می‌دهد.

محمدی تصریح کرد: از سوی دیگر منابع عبری و تورات به‌وضوح بیان می‌کنند که در آخرالزمان ایران اسلامی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند و به همین دلیل هم وهابیت و بهائیت در دوران پس از صفوی تلاش کرده‌اند که این پیش‌بینی را تغییر دهند.

این کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: رد پای این موضوع را در ۱۵۰ سال گذشته به‌گونه‌ای پررنگ می‌توان در اقتصاد، سیاست، رسانه و فرهنگ کشور مشاهده کرد و همه این تلاش‌ها به این دلیل است که بتوانند ایران آخرالزمانی را تضعیف کنند.

وی یادآور شد: دوران پس از مشروطه و دوران پهلوی اول دوران اوج این تفکر و نگرش بوده است و اواخر کار شاهان قاجار می‌بینیم که بهایی‌ها به‌وضوح در کشور قدرت می‌گیرند و تا جایی که توان دارند آسیب‌های خود را به مواضع اعتقادی وارد می‌کنند.

محمدی با تأکید بر این موضوع که امروز باید از سد این نفوذها گذر کرد و بار دیگر وحدت بین تمام مسلمین را ایجاد نمود گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها که امروز پیش روی ما قرار دارد و همه افراد تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف به‌خصوص فرهنگ و نیز رسانه‌ها باید به آن بپردازند موضوع جهاد تبیین است.

وی گفت: جهاد تبیین می‌تواند شبهه افکنی ها را خنثی کند و علاوه بر اشخاص مهم مردم نیز باید به‌صورت جهادی در این عرصه وارد شوند تا انشا الله آثاری که دشمنان در ۵۰۰ سال اخیر در این کشور داشته‌اند را از بین ببریم.