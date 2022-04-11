  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی؛

سرپرست سینما بیستون کرمانشاه منصوب شد

سرپرست سینما بیستون کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی طی حکمی از سوی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه طاهر نوروزی به سمت سرپرست سینما بیستون کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی طی حکمی از سوی امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه طاهر نوروزی به سمت سرپرست سینما بیستون منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست سینما بیستون کرمانشاه در سالن جلسات حوزه هنری استان و با حضور رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه و مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه برگزار گردید.

در این مراسم طاهر نوروزی از جوانان فعال حوزه رسانه‌ای استان به عنوان سرپرست سینما بیستون کرمانشاه معرفی شد.

سینما بیستون یکی از چهار سینمای فعال در کلانشهر کرمانشاه و از زیر مجموعه‌های سینمایی حوزه هنری بوده است.

کد مطلب 5464730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها