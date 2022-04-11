سرپرست سینما بیستون کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی طی حکمی از سوی امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه طاهر نوروزی به سمت سرپرست سینما بیستون منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست سینما بیستون کرمانشاه در سالن جلسات حوزه هنری استان و با حضور رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه و مدیر امور سینمایی حوزه هنری کرمانشاه برگزار گردید.

در این مراسم طاهر نوروزی از جوانان فعال حوزه رسانه‌ای استان به عنوان سرپرست سینما بیستون کرمانشاه معرفی شد.

سینما بیستون یکی از چهار سینمای فعال در کلانشهر کرمانشاه و از زیر مجموعه‌های سینمایی حوزه هنری بوده است.