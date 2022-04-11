به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل در پایان ۹۰ دقیقه و وقت های اضافه همراه شد و در نهایت نساجی در ضربات پنالتی ۵ بر ۴ حریف خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

استقلال که می دانست رقیب اصلی اش در لیگ برتر و رسیدن به قهرمانی در جام حذفی با شکست برابر آلومینیوم حذف شده است از انگیزه بالایی برخوردار بود تا با پیروزی برابر نساجی به دیدار برنده مس کرمان برود اما این تیم نساجی بود که در ضربات پنالتی به برتری رسید و حریف مس شد.

فرهاد مجیدی برای این دیدار علیرضا رضایی، روزبه چشمی(۱۱۵ رضا آذری)، رافائل سیلوا، عارف غلامی، وریا غفوری(۷۴ آرمان رمضانی)، ابوالفضل جلالی(۴۶ مهدی مهدی پور) ، زبیر نیک‌نفس(۷۴ صالح حردانی)، جعفر سلمانی، سبحان خاقانی(۶۳ عزیز بک آمانوف)، کوین یامگا و امیرحسین حسین‌زاده(۱۱۴ ژستد) را به میدان فرستاد که ترکیب ابتدایی این تیم نسبت به دیدارهای گذشته چند تغییر داشت که مهمترینش نیمکت نشینی سیدحسین حسینی و حضور وریا غفوری در ترکیب اصلی بود.

آبی پوشان شروع هجومی در این دیدار داشتند و در همان دقایق ابتدایی می توانستند دروازه مهمان مازندرانی خود را باز کنند اما یک بار علیرضا حقیقی و یک بار هم کم دقتی حسین زاده اجازه رسیدن به گل را به آنها نداد. با این حال در این دقایق استقلال تیم برتر میدان بود و در حضور تماشاگرانش برای رسیدن به گل تلاش می کرد.

در دقیقه ۲۴ صابر حردانی در موقعیتی عالی تا درون محوطه جریمه استقلال پیش رفت و ضربه ای را به سمت دروازه زد که توپش پس از برخورد به تیر عمودی دروازه دور شد تا یک فرصت عالی از تیم مازنی گرفته شود.

در ادامه این استقلال بود که برای رسیدن به گل حملاتی را روی دروازه مهمان خود طراحی کرد اما دفاع خوبی مازنی ها این اجازه را به شاگردان فرهاد مجیدی نداد که به گل برسند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم اما هیجان شروع نیمه اول را نداشت و هر چند استقلال تلاش می کرد طلسم دروازه نساجی را بشکند اما این تیم در دفاع کم اشتباه بود و اجازه نزدیک شدن آبی ها به دروازه شان را نمی دادند. همین بسته بودن خط دفاعی نساجی فرهاد مجیدی را بر آن داشت که در اواسط نیمه دوم چند تعویض هجومی انجام دهد و امانوف و رمضانی و حردانی را به میدان فرستاد.

آمانوف در دقیقه ۷۵ تا آستانه باز کردن دروازه نساجی پیش رفت اما ضربه نهایی را آرام زد تا علیرضا حقیقی بدون مشکل خاصی این توپ را مهار کند. با این حال همین حمله روند حرکتی استقلال را تندتر کرد و یک دقیقه بعد آمانوف یک ضربه دیگر را درون محوطه شش قدم زد اما با بی دقتی توپ را به بالای دروازه فرستاد.

در دقیقه ششم وقت اضافه صالح حردانی وارد محوطه جریمه شد و با ضربه ای دقیق توپ را به تیر افقی دروازه نساجی کوبید که توپ به بیرون آمد اما کادر فنی و نیمکت نشینان استقلال اعتقاد داشتند توپ از خط عبور کرده است. در حالی که تصاویر آهسته نشان داد توپ حتی روی خط هم نبوده و با فاصله از دروازه قرار داشته است.

در ادامه تلاش دو تیم منجر به باز کردن دروازه ها نشد تا کار به وقت های اضافه کشیده شود. در وقت اضافه اول اتفاقی دروازه ها رخ نداد اما در دقیقه ۱۱۳ ارسال حردانی روی دروازه نساجی با ضربه سر آرمان رمضانی وارد دروازه نساجی شد اما قبل از آن عراب براقی به نشانه خطا روی بازیکن حریف گل را مردود اعلام کرد که همین تصمیم با اعتراض شدید فرهاد مجیدی مواجه شد.

در نهایت کار به ضربات پنالتی کشیده شد که یامگاه، ژستد، رمضان و مهدی پور برای استقلال گل شد اما ضربه آمانوف را علیرضا حقیقی مهار کرد. در مقابل نساجی همه ضرباتش را به گل تبدیل کرد تا برنده این بازی شود.