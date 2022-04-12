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۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

رئیس ستاد اقامه نماز کشور:

فرزندان شهدا باید در مسیر آموزش‌های قرآنی قدم بردارند

فرزندان شهدا باید در مسیر آموزش‌های قرآنی قدم بردارند

مشهد ـ رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: فرزندان شهیدان باید در مسیر آموزش‌های قرآنی، کمک به محرومان و فعالیت‌های اجتماعی قدم بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در دیدار با خانواده شهیدان اصلانی و دارایی اظهار کرد: ادامه دادن مسیر شهیدان از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید فرزندان آنان ادامه دهنده راهشان باشند و در مسیر آموزش‌های قرآنی و کمک به محرومان و فعالیت‌های اجتماعی قدم بردارند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: وقتی خانواده‌ای در یک منزل ۸۰ متری و در سادگی زندگی می‌کنند و باز هم زندگی خود را صرف مردم محروم و خدمت به همه اقشار جامعه می‌کنند این یعنی شهادت هدیه‌ای به آنان بوده و باید تمام زحمت‌های این افراد را ارج نهیم و راهشان را ادامه دهیم.

کد مطلب 5465255

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