به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در دیدار با خانواده شهیدان اصلانی و دارایی اظهار کرد: ادامه دادن مسیر شهیدان از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید فرزندان آنان ادامه دهنده راهشان باشند و در مسیر آموزش‌های قرآنی و کمک به محرومان و فعالیت‌های اجتماعی قدم بردارند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: وقتی خانواده‌ای در یک منزل ۸۰ متری و در سادگی زندگی می‌کنند و باز هم زندگی خود را صرف مردم محروم و خدمت به همه اقشار جامعه می‌کنند این یعنی شهادت هدیه‌ای به آنان بوده و باید تمام زحمت‌های این افراد را ارج نهیم و راهشان را ادامه دهیم.