به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در در میزگرد «ظرفیتهای مولد سازی داراییهای دولت» در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، با تأکید بر اینکه موضوع مولدسازی داراییها و واگذاری دو موضوع کاملاً متفاوت است، گفت: در لایه اجرایی تفاوت این دو بحث اصلاً فهمیده نمیشود. مهمترین تفاوت این دو بحث نگه داشتن اصل دارایی و گرفتن ROA از آن و داشتن نگاه تجاری به داراییها است.
وی افزود: مهمترین نکته این است که بدانیم داراییهای دولت باید استفاده تجاری شود ولی اگر میخواهیم به دلایل سیاسی و نظام رفاهی از آن استفاده کنیم، در بودجه ریزی باید تفاوت آن را لحاظ کنیم. این نکته خیلی مهم است زیرا با این نگاه من مولدسازی رقیب خصوصی سازی میدانم.
شاکری تصریح کرد: ما در برحه ای هستیم که ناچار به توقف اصل خصوصی سازی هستیم. زیرا اولاً به سوالات اقتصاد کلانی که از ابتدای بحث خصوصی سازی مطرح شد نتوانستیم به آن پاسخ دهیم. مثل سوالاتی که در ابتدای دهه هفتاد در بانک مرکزی مطرح شد و هنوز پاسخ داده نشده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فکر میکنیم با خصوصی سازی میتوانیم کارآ تر اداره کنیم در صورتی که در شرایط رکود تورمی خیلی بعید است بتوانیم بین منافع دو طرف همراستایی وجود داشته باشد.
وی افزود: نتیجه آن را هم دیدیم، نه تنها افزایش کارایی نشد، بلکه در بعضی موارد باعث افزایش انحصار شده است. حال پس باید چه کار کنیم اگر میخواهیم خصوصی سازی نکنیم؟ اینجا بحث مولدسازی مطرح و ساتفاده از سنجه های مناسب بمیشود.
شاکری با تأکید بر اینکه اصل پروژه خصوصی سازی باید متوقف شود و در مقابل آن مولدسازی مطرح شود، گفت: همچنین نمیتوانیم همه داراییها را در همه جاهای کشور مولدسازی کنیم زیرا امکانات ما محدود است و از همین جهت میگوییم توسعه متوازن اشتباه است.
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