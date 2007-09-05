نمایش "خواب تلخ" در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرنگار مهر، "خواب تلخ" ساعت 18 یکشنیه 18 شهریورماه با حضور هنرمندان، منتقدین و علاقمندان به هنر سینما در سالن فرهنگسرای هنر به نمایش درمی آید.



داستان فیلم درباره زندگی پیرمرد مرده شوری است که فکر می کند به آخر عمرش نزدیک شده است. فیلمنامه نویس، تدوینگر و تهیه کننده "خواب تلخ" امیریوسفی و فیلمبردار آن بایرام فضلی است و عباس اسفندیاری، محسن رحیمی و دلبر قصری در فیلم بازی کرده اند.



"خواب تلخ" با اینکه تاکنون در جشنواره های معتبری نظیر کن، تسالونیکی و ... حضور داشته، اما هنوز موفق به نمایش عمومی در ایران نشده است. امیریوسفی هم اکنون فیلم "آتشکار" را در مرحله صداگذاری دارد که نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود.