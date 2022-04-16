۱۲۰ واحد صنعتی راکد تحت تملک در گیلان احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر شنبه در اولین جلسه ستاد احیا و فعال‌سازی واحدهای صنعتی گیلان، اظهار کرد: مسئولیت توقف تولید و عواقب آن بر عهده بانک و یا هر نهاد است که آن شرکت صنعتی را تحت تملک گرفته و به تعطیلی کشانده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: باید مسائل حقوقی و چالش‌های موجود در مسیر واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تملک برطرف و این واحدها وارد چرخه تولید شوند.

رئیس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه ۱۲۰ واحد صنعتی در تملک بانک، تأمین اجتماعی و نهادهای مختلف قرار دارد، گفت: با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق باید این واحدها به چرخه تولید بازگردند.

پورحیدی بهره مندی از توان داخلی و مراکز علمی را در احیا واحدهای راکد در اولویت دانست و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و مراکز پژوهشی برای توانمندسازی و ارتقای دانش فنی و تولید روزآمد این واحدها در اولویت قرار دارد تا از وضعیت ماشین آلات فرسوده قبلی فاصله بگیرند.