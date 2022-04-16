دستگیری کلاهبرداران و زورگیران پایتخت/ اعتراف به ۱۰۰ فقره مالخری

به گزارش خبرنگار مهر، کلان‌شهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

۲۰ فقره زورگیری در تهران بزرگ

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای بیان داشت: در پی افزایش زورگیری در محله «شوش» توسط ۲ موتورسوار، تیمی از مأموران عملیات ضربت سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند.

وی با اشاره تجمیع پرونده‌های مشابه و به دست آوردن مشخصات ظاهری متهمان، گفت: در گشت زنی‌های هدفمند موتورسواران مشاهده و طرح مهار سارقان عملیاتی و پس از مدتی تعقیب و گریز موتورسیکلت آنان متوقف و هر ۲ متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران به کشف ۳ دستگاه تلفن همراه سرقتی و ۲ قبضه سلاح سرد و تجهیزات دفاعی از متهمان اشاره و افزود: با استعلام گیری مشخصات موتورسیکلت مشخص شد که ۲ روز پیش سرقت انجام و متهمان با استفاده از موتورسیکلت سرقتی از شهروندان زورگیری می‌کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۲۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و کلیه مال باختگان شناسایی شدند. تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

کلاهبرداری با خرید کالای قسطی

سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر گفت: به دنبال شکایت‌های مشابه مبنی بر کلاهبرداری به روش خرید مواد غذایی، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد، متهمان ضمن گرفتن دسته چک به نام افراد معتاد و کارتن خواب، شرکت تجاری به نام آنها ثبت می‌کنند و سپس افرادی که قصد فروش کالاهای اساسی از جمله گردو، بادام، برنج، خرما، کنجد، کشمش و غیره را دارند، شناسایی و وارد معامله می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهمان قسمتی از ثمن مورد معامله را به صورت نقدی پرداخت می‌کردند، ادامه داد: متهمان مابقی ثمن را چک تحویل می‌دادند اما قبل از اینکه موعد چک‌ها برسد، مغازه‌ها را تخلیه و متواری می‌شدند.

سردار لطفی تصریح کرد: تمامی اعضای این باند ۶ نفره شناسایی و در چند عملیات منسجم در مخفیگاهشان دستگیر شدند، گفت: متهمان به ثبت شرکت‌های صوری و احداث مغازه در مراکز تجاری و کلاهبرداری به شیوه خرید اقساطی کالا با دسته چک معترف شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به ۴۰ فقره کلاهبرداری به همین شیوه معترف شدند، ادامه داد: کارشناسان ارزش اموال کلاهبرداری شده را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند که تحقیقات تکمیلی پلیس کماکان ادامه دارد.

باند سارقان منزل حین سرقت دستگیر شدند

سرهنگ ارسلان قاسم زاده در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: درپی اعلام ورود ۴ سارق به یکی از منازل محله "مجیدیه" مأموران گشت انتظامی کلانتری این محله به سرعت به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه به محض حضور در محل اعلامی، مأموران سارقان را در حال خروج از منزل مشاهده کردند، گفت: بلافاصله مأموران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند ولی متهمان با استفاده از ۲ دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند.

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری تهران به دستگیری ۲ متهم و فرار ۲ تن از متهمان اشاره کرد و ادامه داد: در بررسی اولیه از داخل کیف دستی متهمان ۲۵ میلیون ریال وجه نقد و مقداری طلا سرقتی کشف و متهمان ۲۹ و ۲۵ ساله به ۲ فقره سرقت منزل با همدستی سایر متهمان معترف شدند.

سرهنگ قاسم زاده در پایان خاطر نشان کرد: دستگیری سارقان متواری در دستور کار قرار دارد.

اعتراف به ۱۰۰ فقره مالخری

سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر بیان داشت: به دنبال دستگیری سارقان تلفن همراه و اعترافات آنها درخصوص فروش اموال به سرقت رفته به مرد جوانی در جنوب تهران، شناسایی و دستگیری مالخر در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مشخصات ظاهری متهم در اختیار تیم‌های گشت انتظامی قرار گرفت و تردد افراد در محل‌هایی که امکان حضور متهم بود، افزایش یافت.

رئیس پلیس آگاهی تهران به شناسایی متهم توسط واحد گشت اداره هجدهم این پلیس اشاره کرد و گفت: متهم در حالی که با یک کیف مشکی در حال پرسه زنی بود شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

این مقام انتظامی به کشف ۱۲ گوشی گران قیمت سرقتی از کیف متهم اشاره کرد و اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی به ۱۰۰ فقره مالخری از سارقان معترف شد.

سردار لطفی در پایان خاطر نشان کرد: مالکان گوشی‌های کشف شده شناسایی شده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کشف و توقیف ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه در ۲۴ ساعت گذشته

سرهنگ سلمان آدینه وند گفت: واحدهای گشت انتظامی این یگان به صورت گشت‌های موتوری و خودرویی و نیز پاس پیاده به کلانترهای سطح شهر تهران اعزام و به همراه مأموران کلانتری گشت زنی‌های هدفمند را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه با کنترل تردد خودروها و موتورسیکلت‌های عبوری، ۶ دستگاه خودرو مسروقه و ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد ادامه داد: با اقتدار و هوشمندی نیروهای اعزامی ۷ دستگاه خودرو تحت تعقیب نیز شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی یگان امداد پلیس تهران در پایان به دستگیری ۱۳۰ مظنون در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: متهمان برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کلانتری‌های مربوط قرار گرفتند.