به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر شنبه در جلسه شورای اداری پیشوا با اشاره به اینکه در حوزه پیشوا ۲۲ کیلومتر راه اصلی و ۶۷ کیلومتر راه روستایی داریم اظهار داشت: طول پروژه روشنایی محور شریفآباد به پیشوا به سمت ورامین تقریباً ۱۸ کیلومتر است.
و ی افزود: طی صورتجلسهای که قبلاً تنظیم شده، مقرر گردیده تا طراحی برقرسانی این محور، توسط شرکت توزیع برق انجام و تأمین اعتبار آن توسط راهداری و سه فرمانداری پیشوا، ورامین و پاکدشت انجام شود.
مصدقی گفت: در صورت طراحی پروژه، اداره کل راهداری این آمادگی را دارد تا در سال ۱۴۰۱، سهم خود را برای این پروژه منظور نماید.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران اعتبار لازم برای هر اجرای هر یک کیلومتر از این پروژه شامل زیرساختها، کابلها و چراغها را یک و نیم میلیارد تومان اعلام کرد و عنوان داشت: با این هزینه تا بتوانیم این پروژه را در سال ۱۴۰۱ اجرایی کنیم.
وی گفت: روشنایی مسیر پیشوا_ ورامین را طی جلسهای با حضور فرمانداران دو شهرستان، شهرداری ورامین تقبل کرد و در حال حاضر کمربندی شمالی در مرحله انجام است و برای لکهگیری و روکش آسفالت در محور کمربندی شمالی پیشوا به ورامین مناقصهای با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برگزار شده است.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران اظهار داشت: در بخش راههای روستایی، مناقصهای به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برگزار شده و چند محور روستایی پیشوا در دستور کار اجرایی قرار میگیرد و برای محور آنتنی پیشوا به آزادراه حرم تا حرم، در سال ۹۱ از محل موافقتهای استانی و از محل تملک دارایی، پروژهای به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر برای راه و شهرسازی تعریف شده بود و نظر فرماندار این است که این پروژه پیگیری شود که اگر موافقتنامه مجدداً احیا شود و در سرفصل اعتبارات حمل و نقل جادهای مشخص شود، این آمادگی را داریم که پروژه را ادامه دهیم.
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