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۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ۲۱:۰۰

جام حذفی انگلیس؛

خط و نشان لیورپول برای منچسترسیتی با صعود به فینال

خط و نشان لیورپول برای منچسترسیتی با صعود به فینال

اشتباهات فردی بازیکنان منچسترسیتی باعث صعود لیورپول به فینال جام حذفی انگلیس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و لیورپول در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس (FA CUP) از ساعت ۱۹ امروز برگزار شد.

دو تیم که رقابت نزدیک و تنگاتنگی در لیگ برتر جزیره برای تصاحب عنوان قهرمانی این فصل رقابت‌ها باشگاهی این کشور دارند در جام حذفی به مصاف همدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی سه بر دو قرمز پوشان بندر لیورپول همراه بود.

خط و نشان لیورپول برای منچسیترسیتی با صعود به فینال

کوناته (۹) و سادیو مانه (۱۷ و ۴۵) برای لیورپول و جک گریلیش (۴۷) و فرناندو سیلوا (۹۰) برای منچستر سیتی گلزنی کردند.

لیورپول در حالی مقابل شاگردان پپ گواردیولا به پیروزی مهم رسید که اشتباهات فردی آبی پوش منچستر بخصوص در نیمه اول تأثیر بسزایی در نتیجه این مسابقه داشت

لیورپول با این پیروزی به فینال رقابت‌های جام حذفی انگلیس راه یافت تا یورگن کلوپ برای فتح اولین جام حذفی خود در لیگ برتر انگلیس با لیورپول تلاش کند.

خط و نشان لیورپول برای منچسیترسیتی با صعود به فینال

کد مطلب 5468500
مهدی مرتضویان

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