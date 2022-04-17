به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا ظهر یکشنبه در نشست خبری قبل از مصاف با التعاون در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: متأسفانه در بازی قبل جلوی التعاون یک شکست خیلی بد داشتیم و می‌دانیم فردا بازی مهم و سرنوشت سازی است. این بازی می‌تواند به ما کمک کند تا در ادامه شرایط خود را بهتر کنیم و می‌تواند کاری کند که مشکلات زیادی برای ادامه کار به وجود آید.

وی افزود: فردا باید با نظم و باهوش بازی کنیم، تعاون نتایج خوبی گفته و قابل احترام است، اما بازی فردا برای ما مهم است و باید بازی خوبی انجام دهیم. دو شکست پشت سر هم بچه‌ها را اذیت کرد اما همه مصمم و سرحال هستند و همه تلاش خود را برای ارائه یک بازی خوب انجام می‌دهند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: امیدوارم بازیکنان در طی بازی احساساتی نشوند و با همان سبک همیشگی و بانظم باشند تا به نتیجه دلخواه برسیم، برای من همیشه حفظ نظم تیمی مهم بودی است که در برخی بازی‌ها با این اتفاقات نظم ما از دست می‌رود.

بازی آخر را نمی‌توان قضاوت کرد

وی اضافه کرد: ما همیشه سعی کردیم بازی خوب و مالکانه و گردش توپ انجام دهیم و طبیعی است که در این بازی موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم و بتوانیم در صحنه‌های مختلف به دروازه رقیب نزدیک شویم، بازی اول این امر انجام شد و مهاجمان از موقعیت‌های استفاده کردند.

نویدکیا تصریح کرد: بازی آخر را نمی‌توان قضاوت کرد زیرا بازیکنان تحت فشار اخراج بودند، فقط بازی دوم است که بازیکنان نتوانستند از فرصت‌های ایجاد شده روی دروازه حریف استفاده کنند. شکی ندارم که بازیکنان تمام تلاش خود را برای تیم می‌کنند و اگر مقداری باهوش باشیم می‌توانیم امتیازات مهمی برای تیم کسب کنیم.

وی ابراز داشت: ما روشی که همیشه در این دو سال داشتیم اجرا می‌کنم، در این مدت به ساختار هجومی توجه ویژه شده و تهاجمی بازی کردیم البته این‌طور نبوده که به دفاع توجه نکنیم، البته باید کمی خوش شانس باشیم اما دفاعی بازی نمی‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: مصدومی برای بازی فردا نداریم و فقط بازیکن اخراجی بازی قبل محروم است، جدا از اخراج عملکرد دفاعی تیم ما خوب بوده است و این از اتفاقات مثبت تیم ماست.