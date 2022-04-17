فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، با تقویت شرایط پایدار در منطقه، تا روز سه شنبه، پدیده قابل توجهی برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی افزود: موجی کم رطوبت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ضمن تشدید وزش باد و افزایش نسبی دمای شبانه، ممکن است بارش‌های پراکنده‌ای نیز، بخصوص برای نواحی کوهستانی استان در پی داشته باشد و احتمال بارش در بعدازظهر و اواخر وقت چهارشنبه بیشتر به نظر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: امکان این که موج مذکور در بعضی ساعات هوای استان را، حداقل در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود کند چندان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با شرایط جوی حداقل دمای هوا در نواحی سردسیر استان کرمانشاه، امشب نیز به طور غالب بین ۰ تا ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر باشد.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: از فردا تا روز چهارشنبه، متوسط دمای هوا (به خصوص در طول روز) به طور محسوس افزایش و در ۲ روز پایانی هفته مختصراً کاهش می‌یابد.