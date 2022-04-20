درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» به دانشجویان پزشکی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین فراخوان ارائه درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» ویژه دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور منتشر شد.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس مجوز صادر شده از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی که در نامه شماره ۶۷۶/۶۱۵/د مورخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» را برای دانشاجویان رشته پزشکی به صورت اختیاری ارائه می کند.

بازه زمانی ثبت نام از ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است و فرصت ثبت نام تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.

ثبت نام دانشجویان صرفا به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس http://vums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم انتخاب واحد درس که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور. تصویر معرفی نامه صرفا از طریق سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۴*۳

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که از طریق سامانه ثبت نام صورت می پذیرد.

اخذ درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای دانشجویان پزشکی غیر شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی به صورت رایگان است.

شهریه درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با احتساب ۴۰ درصد تخفیف به میزان ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۲۰ ریال (۳۵۲ هزار و ۵۱۲ تومان) است.

تقویم آموزشی درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

انتخاب درس دو واحدی: از ۲۸ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

شروع کلاس مجازی: از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

پایان کلاس مجازی: مردادماه ۱۴۰۱

تاریخ آزمون الکترونیکی: مردادماه ۱۴۰۱

اعلام نمرات به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور: مردادماه ۱۴۰۱